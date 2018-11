Kiel

Eine Welt in mildbunten Bauklotzfarben hat Ausstatterin Lilith-Marie Cremer auf die Drehbühne gebaut, voller einladender Sitzmöbel, wie man sie aus Wartezimmern kennt. Eckpunkte, an denen sich die Welt aufrecht hält, die Andre zunehmend zu entgleiten droht.

Mit beklemmender Konsequenz nähert sich Volker Schmalöer in seiner klar strukturierten Inszenierung diesem der Wirklichkeit abhanden kommenden Mann - und zeigt außerdem, wie sich die Krankheit ins Umfeld der Betroffenen fortpflanzt. Und in den Zuschauer, der angesichts der Erinnerungslücken bald selbst in Zweifel gerät.

So stehen sie sich in wechselnden Konstellationen gegenüber: Vater, Tochter, Schwiegersohn und Pflegerin. Man sieht sie streiten über die Betreuung, weil André „doch noch sehr gut allein zurecht kommt“. Und ihn verzweifeln über die mit der verlegten Uhr verlorene Zeit.

Werner Klockow gelingt es sensibel zu zeigen, wie in diesem André „etwas Seltsames“ passiert. Er balanciert ihn vorsichtig zwischen Selbstgewissheit und aufkommender Panik, dem ins Leere abtauchenden Blick und Momenten, in denen die Person aufscheint, die André einmal gewesen ist.

Akteure geraten ins Trudeln

Dazu geben die anderen die Punching Balls und Spiegelflächen: Isabel Baumerts Anne ratlos zerrissen zwischen Trauer, Trotz und Tochterliebe. Christian Kämpfers Pierre ein Pragmatiker, dessen Bemühen am mangelnden Feingefühl zerschellt.

Zwischen den Szenen setzt Schmalöer immer wieder die Drehbühne in Gang, die Akteure geraten wie die Wirklichkeit ins Trudeln. Das Absurde schwingt wohl mit an diesem Abend, etwa wenn Andre in sich den Stepptänzer entdeckt. Aber vor allem konzentriert sich der Regisseur auf die Trauer und die Ausweglosigkeit der Krankheit. Verstörend und berührend.

