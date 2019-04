Schweiß, Glut und Sehnen: Die Berliner Band Milliarden tauchte das etwa 180-köpfige Publikum im Kieler Orange Club in ein Wechselbad der Gefühle, von deutlich überwiegend himmelhoch jauchzend bis manchmal nicht ganz zu Tode betrübt, Was vor allem an Leadsänger und Gitarrist Ben Hartmann lag.