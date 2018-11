Kiel

Im War Memorial Park der im Zweiten Weltkrieg schwer zerstörten Stadt legte Stadtpräsident Tovar einen Kranz nieder. An dem Gedenkgottesdienst nahmen etwa 3000 Menschen teil.

Neue Kieler Pröpstin in der Delegation

Zur Kieler Delegation gehörte erstmals die neue Kieler Pröpstin Almut Witt. Gemeinsam mit dem Sub-Dean der Coventry Cathedral, David Stone, las sie das Versöhnungsgebet. Tovar tauschte sich mit Vertretern aus Politik und Verwaltung über gemeinsame Projekte wie Schulpartnerschaften und die Möglichkeit von Kiel-Stipendien für Studierende aus den Partnerstädten aus.

Brittens "War Requiem" am Ort der Uraufführung

Der amtierende Bischof von Coventry, Christopher Cocksworth, vor einem Jahr in Kiel zur Feier der 70-jährigen Partnerschaft als Friedensbotschafter an der Förde zu Gast, erlebte am Gedenktag des fatalen deutschen Luftangriffs vom 14. November 1940 außerdem eine beeindruckende Aufführung von Benjamin Brittens „War Requiem“: Die genial mehrdimensional konzipierte Totenmesse, hier 1962 anlässlich der Eröffnung der riesigen neuen Hallenkirche neben der zerstörten gotischen Kathedrale uraufgeführt, wurde jetzt vor allem von den vereinigten Chören von Brighton und Coventry maximal klangsinnlich gesungen.

Heinrich-Schütz-Kantorei in Canterbury

Eine andere kulturelle Brücke zur offenbar unaufhaltsam im Brexit abdriftenden britischen Insel schlug während der Erinnerungsfeiern die Heinrich-Schütz-Kantorei der Kieler Heiligengeistgemeinde. Gemeinsam mit dem Chor der Kathedrale von Canterbury sangen fast 60 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Andreas Koller in der Grafschaft Kent nicht nur Ausschnitte aus Johannes Brahms’ auch in England populären „Deutschen Requiem“.

Uraufführung des Gedenkwerkes "Remembrance and Reconciliation"

Man beteiligte sich zudem an der Uraufführung des wirkungsmächtigen oratorischen Gedenkwerks „Remembrance and Reconciliation“, das der Komponist und Kantor Adrian Bawtree selbst dirigierte. Aus London war der deutsche Botschafter Peter Wittig mit seiner Familie angereist.

Dean würdigt Friedensbeitrag Kieler Matrosen

Robert Willis, der Dean (vergleichbar mit einem Superintendenten) der im Kern ältesten englischen Kathedrale, dem geistlichen Zentrum der anglikanischen Kirche, würdigte in einer Predigt zudem den Beitrag der aufständischen Kieler Matrosen zur Beendigung des Ersten Weltkriegs.

Von Christian Strehk