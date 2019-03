Kiel

Reiners zeigt spürbar Lust, das betuliche Ouvertüre-Solokonzert-Sinfonie-Schema von gestern aufzubrechen. Die Programme werden kleinteiliger, interaktiver. Das geht hübsch wild im September mit einer kühnen Mischung inklusive Auftragswerk-Uraufführung („mit Bezug zu Kiel, zu Takelage und Schiffbau“) rund um Brahms' Vierte los.

Spannend auch die Aufgaben für weitere Gäste am Pult: Stefan Blunier, lange Chef in Bonn, darf Ligetis Concert Romanesc und Schostakowitschs Leningrader in Einklang bringen. Reiners, der seine Musiker, die Musikfreunde Kiel und den reaktivierten Konzertbeirat verstärkt in die Planung eingebunden hat: „Beide Werke hat sich in einer Fragebogenaktion das Orchester selbst ausgesucht“

Deutschlands bedeutendster Geiger zu Gast

Reiners lädt mit Deutschlands wohl bedeutendstem Geiger Frank Peter Zimmermann (für Bergs Engel-Konzert) und der Cellistin Marie-Elisabeth Hecker Topstars als Solisten. Letztere weiß noch gar nicht, was sie spielen soll: Die Abonnenten sollen sich erstmals in einem aparten Wunschkonzert-Programm noch zwischen Saint-Saens, Elgar und einem weiteren Werk für sie entscheiden …

Weitergeführt werden die con-spirito-Konzerte: als Märchenfilm-Musik zu Weihnachten, als Poetry-Slam XXL und als jazzig angeschrägte Tuba-Sause mit Andreas Martin Hofmeir.

Viele Verjüngungskuren geplant

„Zugaben“ finden sich auffällig viel und neuartig: darunter ein politisch gepoltes Gesprächskammerkonzert im Landeshaus-Plenarsaal oder lustvolles „Afterwork-Chillout“ in der Lille Brauerei. Zu solchen Verjüngungskuren passt, dass es in Zukunft nach den (nunmehr auf 19.30 Uhr vorgezogenen) Montagskonzerten im Schloss einen „Philharmonischen Absacker“ im Fördefoyer geben soll – in „chilliger Atmo“ (Reiners). Prosit Neuheit!

Von Christian Strehk