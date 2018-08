Hartnäckige Regenschauer am Nachmittag in Kiel hatten die Open-Air-Pläne im Alten Botanischen Garten zunichte gemacht – das Sommerfest des Literaturhauses mit drei Gästen zum diesjährigen Israel-Schwerpunkt wurde nach drinnen verlegt. Wie zum Hohn strahlte am Abend die Sonne vom blauen Himmel.