Lübeck.

Vladar folgt in Lübeck auf Ryusuke Numajiri und Andreas Wolf, der seit der Spielzeit 2017/18 als Kommissarischer Generalmusikdirektor das Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck geleitet hatte. In Kiel wird Benjamin Reiners, bisher 1. Kapellmeister am Nationaltheater Mannheim, den langjährigen GMD Georg Fritzsch ablösen. Und beim Schleswig-Holsteinischen Landestheater übernimmt Kimbo Ishii (zuvor GMD in Mannheim) von Peter Sommerer.

Internationale Erfolge als Pianist

Stefan Vladar gilt als eine der bemerkenswertesten Künstlerpersönlichkeiten Österreichs. Der gebürtige Wiener studierte dort an der Musikakademie und gewann 1985 als jüngster Teilnehmer den Internationalen Beethoven-Klavierwettbewerb in Wien. Seitdem konzertierte er mit internationalen Dirigentengrößen und Orchestern.

Eine neue Wendung als Dirigent

Seit 2008 ist der 53-Jährige zudem Chefdirigent des Wiener Kammerorchester. Opern hat er bisher nur vereinzelt dirigiert – mit Mozarts "Zauberflöte" beeindruckte er bereits in Lübeck. Gerade diese „neue Wendung in meinem langen musikalischen Leben“ ist es, die Vladar reizt – zumal „einem Konzertdirigenten die Opernwelt oft sehr verschlossen ist“.

Erfolgreicher Einstand in der MuK

Am vergangenen Wochenende führte er sich als designierter GMD bereits beim 5. Sinfoniekonzert mit einem wienerisch geprägten Programm am Pult wie auch am Klavier (bei Beethovens Klavierkonzert Nr. 2) ein und wurde in der Lübecker MuK begeistert gefeiert. Die Stadt, so schwärmte Vladar nach seiner Berufung, sei „sicher eine der schönsten Deutschlands, kulturschwanger und attraktiv, die Menschen wahnsinnig nett, das Orchester wahnsinnig gut“.

Präsenz in Lübeck , Professur in Wien

Es ist kein Geheimnis, dass Lübecks Theaterdirektor Christian Schwandt Wert auf örtliche Präsenz auch seines GMD legt. „Ich will und muss auf einiges anderes verzichten“, ist sich Vladar mit Blick auf seine internationale Tourneetätigkeit bewusst. Seine Klavier-Professur an der Wiener Universität für Musik und Darstellende Kunst werde er jedoch weiter ausüben, selbst wenn Lübeck nun neuer Lebensmittelpunkt werde.

Offen an die neue Aufgabe

Konkrete Pläne, Projekte in der neuen Funktion? Noch zu früh, wehrt Vladar ab. Nur soviel: Eine gewisse Nähe zu Beethoven sei schon über die Biografie nicht zu verleugnen. Ansonsten sei er ein „offener Mensch“. Theaterdirektor Schwandt freute sich über den Vertragsabschluss: "Herr Vladar hat eine künstlerische Kraft, die das Musikleben im kommenden Jahrzehnt nachhaltig prägen kann."