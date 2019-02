Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe - eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3.000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Wochenvorschau : So geht es bei AWZ in der Woche vom 25. Februar bis zum 1. März 2019 weiter

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei „Alles was zählt“ weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Texte und Bilder: RTL)

Montag, 25. Februar 2019: Folge 3132

Als Finn sich freiwillig als Proband für eine klinische Studie meldet, reagieren seine Freunde alarmiert. Will er für die Heilung seines Tremors wirklich sein Leben riskieren?

Um die Freundschaft mit Steffi nicht weiter zu belasten, will sich Ingo eine neue Bleibe suchen. Doch dann kommt alles anders.

Derweil geraten Maximilian und Christoph erneut aneinander. Doch können sie ihr Problem mit Carlos nur gemeinsam lösen.

Finn (Christopher Kohn, l.) spielt die Gefahren der klinischen Testreihe vor Moritz (Tijan Nije) und Michelle (Franziska Benz) herunter. Quelle: MG RTL D/Julia Feldhagen

Dienstag, 26. Februar 2019: Folge 3133

Finn braucht für die Teilnahme an der klinischen Studie eine Betreuungsperson. Da er keine Lust auf Fragen hat, kommt für ihn nur eine Person infrage: Isabelle.

Indes will Jenny den Spagat zwischen Familie und Job schaffen und nimmt sich den Abend frei. Doch statt ihn mit ihren Lieben zu verbringen, verbringt sie die Zeit mit Grübeln.

Währenddessen lässt sich Steffi von Lena anstiften, die Nacht im Zentrum zu verbringen.

Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) gesteht Richard (Silvan-Pierre Leirich), dass sie fürchtet, ihre Familie vernachlässigt zu haben. Quelle: MG RTL D/Julia Feldhagen

Mittwoch, 27. Februar 2019: Folge 3134

Simone erkennt verletzt, dass sie trotz ihres Rücktritts aus dem Zentrum immer nur die Böse für Jenny ist. Die Schuld dafür sieht sie jedoch nicht bei sich.

Als Moritz den Hausstand seiner Mutter ungesehen entsorgen will, kann Michelle ihn davon überzeugen, dass er sich seinen Erinnerungen stellen muss.

Nach ihrer nächtlichen Party im Zentrum hilft Ronny Steffi und Lena, damit Brigitte sie nicht verrät.

Steffi (Madeleine Krakor, r.) und Lena (Birte Glang) sprechen bei Marian (Sam Eisenstein, l.) über ihr Problem und bekommen unerwartet Hilfe von Ronny (Bela Klentze). Quelle: MG RTL D/Julia Feldhagen

Donnerstag, 28. Februar 2019: Folge 3135

Richard gesteht sich ein, dass Simones Schuldzuweisungen nicht ganz falsch sind. Doch für eine Versöhnung mit Simone kommt diese Einsicht zu spät.

Indes wollen Christoph und Maximilian ihr Leben zurück, aber freiwillig wird Carlos sie ganz sicher nicht aus seinen Fängen lassen.

Michelle erfährt, dass Moritz ohne Vater aufgewachsen ist. Moritz behauptet zwar, dass ihm das egal sei, doch Michelle nimmt ihm das nicht ab und macht sich auf die Suche.

Christoph (Lars Korten) wird von Carlos’ Schergen (hinten Komparse) unter Druck gesetzt. Quelle: MG RTL D/Julia Feldhagen

Freitag, 1. März 2019: Folge 3136

Christoph und Maximilian geraten vor Carlos in einen bösen Streit. Doch das ist alles nur Teil des Plans.

Unterdessen ist Finn gar nicht begeistert, als Isabelle ihre Pflichten als Betreuerin äußerst ernst nimmt. Doch ein weiteres Mal überrascht Isabelle ihn.

Indes redet sich Ingo ein, seinen Liebeskummer wegen Steffi überstanden zu haben. Doch Steffis emotionale Reaktion auf einen Scherz von Ingo lässt ihn stutzig werden.

Maximilian (Francisco Medina, r.) nimmt kryptisch Abschied von Alexander. Quelle: MG RTL D/Julia Feldhagen

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

