Kairo

Nach mehr als fünf Jahren in Haft ist der bekannte ägyptische Fotograf Mahmud Abu Said ( Bild) wieder auf freiem Fuß. Auf seinem Twitterkonto verbreitete er am Montag ein Foto, das ihn auf der Straße zeigt.

Schaukans Fall galt als Beispiel für die Willkür der ägyptischen Justiz

Der auch unter dem Namen Schaukan bekannte Fotograf war in den vergangenen Jahren zu einer Ikone im Kampf gegen die stark eingeschränkte Pressefreiheit in Ägypten geworden. Sein Fall galt als Beispiel für die Willkür der Justiz in dem nordafrikanischen Land.

Schaukan war im August 2013 festgenommen worden, als er in Kairo über die blutige Niederschlagung eines Protestes von Anhängern des gestürzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi berichtete. Anfang September vergangenen Jahres wurde er zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren verurteilt, die er damals jedoch bereits abgesessen hatte. Im April zuvor hatte ihn die UN-Kulturorganisation Unesco mit dem „World Press Freedom Prize“ ausgezeichnet.

Unter Führung al-Sisis geht Ägypten hart gegen Journalisten vor

Im selben Prozess, in dem sich Abu Said verantworten musste, bestätigten die Richter die Todesurteile gegen 75 Islamisten, weil sie gegen den Sturz Mursis protestiert hatten. Ägyptens Militär hatte den frei gewählten Präsidenten im Juli 2013 nach Massenprotesten abgesetzt.

An der Spitze der Armee stand der heutige Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Unter seiner Führung geht Ägypten mit harter Hand gegen vermeintliche Gegner und kritische Journalisten vor.

Von RND/dpa