Weiterhin ein guter Kämpe. Chris Hemsworth steigt für ein Netflix-Biopic als Wrestling-Legende Hulk Hogan in den Ring. Das Biopic soll sich auf die frühen Jahre Hogans beschränken. Zunächst jedoch kämpft Hemsworth im Kino in „Avengers: Endgame“ gegen Superfeinde (ab 25. April) und in „Men in Black International“ (im Juni) gegen Außerirdische.