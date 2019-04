Köln

„Ich habe mir gestern Nacht ausgedacht, ich werde ein neues Album machen“, sagt Dieter Bohlen in einem RTL-Videointerview ganz nebenbei. Erst vor wenigen Wochen gab der Chefjuror der Castingshow „ Deutschland sucht den Superstar“ (Finale am 27. April) bekannt, dass er im Herbst mit seinen größten Hits auf Deutschland-Tournee gehen will. Erste Details zu seinen neuen Albumplänen verrät der 65-Jährige auch schon.

Bohlen will auch neue Lieder komponieren

Eigentlich hatte Bohlen erst vor Kurzem eine Karriereauszeit angekündigt. Doch die Plänen haben sich offenbar geändert. Auf der neuen Platte, die schon im Juli erscheinen soll, will er nun auch neue Titel komponieren und selbst zum Mikrofon greifen. „Ich werde zum Beispiel ‚You‘re my Heart, You‘re my Soul‘ selber mal singen, das gibt es ja auch noch nicht auf Platte“, sagt Bohlen. Ob er auf deutsch oder auf englisch singen werde, darüber habe er lange nachgedacht. Aber: „Die großen Hits waren ja alle auf englisch – ich glaube, ich bleibe bei englisch.“

Nicht nur Fans dürfte Bohlens Album-Neuigkeiten überraschen – auch seine Freundin Carina wusste scheinbar von nichts. „Die kann ja RTL gucken“, sagt Bohlen. Begeistert dürfte sie über diese Nachricht aber nicht sein. Bohlen: „Wegen der Konzerte läuft die schon Amok!“

Von RND