Los Angeles

Zunächst war unklar, was Klaus Brinkbäumer nach dem Weggang vom „Spiegel“ machen würde. Jetzt vermeldete der Mediendienst „Meedia“, dass der Ex-„Spiegel“-Chef künftig für das Wochenmagazin „Die Zeit“ als Autor arbeiten wird. Wie die „Zeit“-Pressestelle mitteilte, werde in der am Donnerstag (4. April) erscheinenden Ausgabe bereits die erste Geschichte des neuen Autors veröffentlicht. Texte Brinkbäumers wurden bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Nannen-Preis.

Von RND