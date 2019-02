Köln

Zum Auftakt von „ Germany’s Next Topmodel“ von Prosieben trifft Heidi Klum in der Modemetropole Berlin auf die 50 besten Bewerberinnen, die sie persönlich vorab ausgesucht hat: „Ich habe mich entschieden, kein großes Casting zu veranstalten, sondern meine Top 50 zu einem Kennenlernen einzuladen.“

„Schultern zurück, Hüfte nach vorn, große Schritte.“ Model und Moderatorin Lena Gercke coacht als erste Gastjurorin in der 14. Staffel „Germany’s next Topmodel“ ( GNTM) die Kandidatinnen für ihre erste Fashion-Show. Als Gastjurorin bringt sie den Topmodel-Anwärterinnen aber nicht nur den perfekten Walk bei, sondern steht auch Heidi Klum bei der Entscheidung nach der Fashion-Show beratend zur Seite.

Lena Gercke kann die Kandidatinnen von GNTM gut verstehen

„Manche Mädchen haben echt Angst und man sieht es in ihren Gesichtern. Andere sind total selbstbewusst, als hätten sie nie etwas anderes gemacht“, so die erste Bilanz von Lena Gercke.

Aus den Trockenübungen wird schnell ernst: In ihrer ersten Fashion-Show in den Designer-Outfits von Michael Michalsky laufen die Mädchen im Berliner Untergrund – in einer alten U-Bahn-Station. Model und Gastjurorin Lena Gercke blickt zurück auf ihre Zeit in der ersten Staffel von GNTM: „Es muss mega aufregend für die Mädchen sein. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag bei ‚Germany’s next Topmodel‘. Ich war auch so wahnsinnig aufgeregt.“ Lena weiter: „ Heidi hat mir meinen Weg gezeigt und mir einige Türen geöffnet.“

Diese Gäste sitzen in der Jury von GNTM

Als weitere Gastjuroren in der 14. Staffel von „ Germany’s Next Topmodel“ hat Heidi Klum VIPs der Modewelt eingeladen: Gisele Bündchen, Winnie Harlow, Toni Garrn und Stefanie Giesinger geben in jeweils einer Folge der ProSieben-Erfolgsshow ihr Know-how an die GNTM-Kandidatinnen weiter.

Diese und weitere Juroren sind ebenfalls zu Gast: die Star-Fotografen Ellen von Unwerth und Rankin, Moderator Thomas Gottschalk, die Designer Wolfgang Joop, Michael Michalsky und Art Director Thomas Hayo.

Von RND/goe