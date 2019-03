Los Angeles

So privat zeigte sich Heidi Klum noch nie bei „Germany’s next Topmodel“! Wie die „Bild“ berichtet, wird die Modelmama an diesem Donnerstagabend ihren „Meeedchen“ verraten, wie der Heiratsantrag von ihrem Tom Kaulitz ablief. Eigentlich wollte sich demnach Heidi Klum via Video-Anruf nur bei den restlichen 13 Kandidatinnen erkundigen, welches Mädchen einen Job ergattern konnte. Doch dann platzte es aus ihr heraus: „Wisst ihr, was ich gemacht habe, als ihr unterwegs gewesen seid?“ Dann zeigte sie stolz ihren Verlobungsring in die Kamera.

GNTM 2019: So lief der Heiratsantrag ab

An einem Morgen kurz nach Weihnachten kamen Heidis vier Kinder Leni, Henri, Johan und Lou mit einem Frühstückstablett ins Schlafzimmer von Heidi und ihrem Tom. Neben Blumen und Kaffee lag eine kleine Schatulle auf dem Tablett. Henry fragte dann laut Bild, was das für eine komische Box sei. Daraufhin habe Tom um Heidis Hand angehalten. In dem Video-Anruf erzählte die Modelmama ihren Kandidatinnen dann, dass sie nicht nur verliebt, sondern nun auch verlobt sei und verheiratet würde noch kommen.

Von Thomas Kielhorn/RND