Ellen von Unwerth hat bei der dritten Folge von „ Germany’s Next Topmodel“ zur Kamera gegriffen. 26 Mädchen sind noch im Rennen, um Heidis „Lieblingsmeeetchen“ 2019 zu werden. Schon mit Wolfgang Joop kraxelten die Kandidatinnen durchs Eis auf hohen Bergen, auch in Folge 3 ist keine sonderliche Bodennähe zu erwarten. Die Fotografin Ellen von Unwerth, die einst selbst als Model startete und schließlich in den 80ern zur Kamera griff, soll die Nachwuchs-Models in Szene setzen – und das in einem Kuhstall.

Von Unwerth ist selbst in Süddeutschland aufgewachsen, heute lebt sie in Paris und hat 2017 den Fotoband „Heimat“ herausgebracht, das ein ironisches Bild von klischeehaften Heimatdarstellungen zeigt. Ellen von Unwerth erzählt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vom Shooting in den Bergen: „Es war sehr kalt. Die Mädels waren alle sehr aufgeregt, haben aber trotzdem super mitgespielt.“ In der dritten Folge sind noch 26 Mädchen dabei. „Jede Kandidatin hatte eine Chance von zehn Minuten für ein Foto. Manche Mädchen wussten besser als andere, wie man sich vor der Kamera bewegen muss. Es war echt sehr herausfordernd – für die Mädchen und für mich.“

GNTM 2019: Das männliche Model Jordan Barrett ist beim Shoot dabei

Doch Hilfe hatten sie auch – von einem attraktiven männlichen Model, Jordan Barrett. „Wir hatten aber auch ein sehr erfahrenes und attraktives männliches Model dabei, das den Kandidatinnen gut geholfen hat. Der hat für eine gute Atmosphäre gesorgt“, findet Ellen von Unwerth. In ihren Fotos spielt immer eine kühle, aufreizende und manchmal auch sarkastische Erotik mit – für Nachwuchsmodells sehr freizügig. Die fühlen sich nicht unbedingt wohl. „Ich habe gemischte Gefühle, weil das schon ein bisschen freizügig ist“, so die 20-jährige Sayana. Sie wolle nicht verkrampft posen.

Eine Favoritin hat die Fotografin Ellen von Unwerth nicht: „Ich habe 26 Mädchen fotografiert, da kann ich mich nicht mehr an die Namen erinnern. Aber ich bin gespannt, wer dabei geblieben ist.“

