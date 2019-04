Hannover

Aus „Game of Thrones“ wird „Game of Shows“: In einer abgedrehten Parodie hat sich Jan Böhmermann („ Neo Magazin Royale“) der Fantasy-Kultserie gewidmet und die „Schlacht um den deutschen TV-Thron“ ausgerufen.

In dem fünfminütigen Clip, der auf YouTube zu sehen ist, stehen sich nicht wie im Original die sieben Königsfamilien gegenüber, sondern sieben Fernsehsender: Böhmermanns ZDF kämpft gegen die ARD, RTL, VOX, ProSieben, Sat.1 und QVC.

Für die aufwendige Parodie hat sich Böhmermann, der selbst den Jon Snow gibt, prominente Unterstützung geholt – unter anderem Mirja Boes als Daenerys Targaryen, Hella von Sinnen als Joffrey Baratheon, Oliver Welke als Tywin Lannister, Wayne Carpendale als Ramsay Bolton, Thomas Gottschalk als Alliser Thorne, Olli Dittrich als Robert Baratheon, Frank Thelen als Jaime Lannister, Samuel Koch als Bran Stark und LeFloid als Night King.

Die Highlights: Thomas Gottschalk ermordet Jon Snow, Dittsche sitzt auf dem Eisernen Thron und ein Drache legt das „ Traumschiff“ in Schutt und Asche.

Von RND