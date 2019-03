Hannover

Game of Thrones-Fans aufgepasst: In wenigen Wochen startet die finale Staffel der HBO-Serie. Wer dabei sein will, sollte sich einen Wecker stellen. Denn die erste Folge der achten Staffel flimmert in der Nacht vom 14. auf den 15. April auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q über die Bildschirme der Nation.

HBO und Sky werden den Staffelstart zeitgleich um 3 Uhr morgens ausstrahlen. Der heiß ersehnte Auftakt des letzten GoT-Kapitels wird von Sky in Deutschland, Österreich und in der deutschsprachigen Schweiz wahlweise im Originalton oder in Deutsch ausgestrahlt.

Game of Thrones Wiederholung am 15. April

Wer es in der Nacht nicht aus dem Bett schafft, hat am 15. April um 20.15 Uhr die Möglichkeit die erste Folge von Staffel 8 in der Wiederholung zu schauen. Sky Atlantic HD übertragt die GoT-Episode zur Prime-Time.

GoT Staffel 8 Was wir bisher wissen

Passend zum Game of Thrones-Start bekommt der Pay-TV-Sender einen neuen Anstrich. Ab dem 8. April wird Sky Atlantic HD in Sky Atlantic Thrones HD umbenannt. Dann wird jeden Tag eine Staffel des Fantasy-Epos nonstop zu sehen sein. GoT-Fans sollten also am 8. April um 21.30 Uhr auf dem Sofa Platz nehmen.

Game of Thrones Staffel 8 besteht aus sechs Episoden

Die letzte Staffel von Game of Thrones wird aus sechs Folgen bestehen, die eine längere Laufzeit haben. Französischen Medienberichten zufolge sollen einige Episoden an die 80 Minuten dauern. Bestätigt ist das nicht.

Hier alle Folgen und Ausstrahlungstermine im Überblick:

Staffel 8, Folge 1: In der Nacht vom 14. auf den 15. April 2019 um 3 Uhr.

Staffel 8, Folge 2: In der Nacht vom 21. auf den 22. April 2019 um 3 Uhr

Staffel 8, Folge 3: In der Nacht vom 29. auf den 30. April 2019 um 3 Uhr

Staffel 8, Folge 4: In der Nacht vom 5. auf den 6. Mai 2019 um 3 Uhr

Staffel 8, Folge 5: In der Nacht vom 12. auf den 13. Mai 2019 um 3 Uhr

Staffel 8, Folge 6: In der Nacht vom 19. auf den 20. Mai 2019 um 3 Uhr

Die Folgen sind jeweils um 3 Uhr auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf verfügbar. Danach werden sie um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt.

Wird man Game of Thrones Staffel 8 auch bei Amazon , iTunes oder Maxdome streamen können?

Kein Sky-Abo, kein Problem: In den vergangen Jahren gab es immer eine Alternative. Bisher war es möglich die einzelnen GoT-Episoden mit 24 Stunden Verspätung bei Amazon, iTunes oder Maxdome zu streamen. Ob das dieses Jahr wieder der Fall sein wird, ist noch nicht offiziell bestätigt.

Von RND/ka