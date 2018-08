Westeros

Allererste Bilder des Senders HBO bieten einen kleinen – einen klitzekleinen Ausblick – auf die achte Staffel von „Game of Thrones“. Was bietet das große Finale der Fantasy-Serie? Wie wird das Lied von Feuer und Eis enden? Da die Serie längst die Bücher von George R. R. Martin überholt hat, kennt kein noch so findiger Leser die Handlung von Staffel 8 – und HBO hüllt sich in Schweigen. So wird jedes noch so kleine Detail von der Fan-Gemeinde aufgesogen. Wir haben hier zusammengetragen, was wir über die achte Staffel der Serie wissen.

Wann ist der Starttermin von Staffel 8?

Einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht für die achte Staffel. Fest steht: Das Serien-Finale kommt definitiv 2019. Das gab der Sender HBO auf seiner Webseite bekannt. Angeblich soll die achte Staffel in der ersten Jahreshälfte 2019 an den Start gehen, so zumindest äußerte sich HBO-Programmchef Casey Bloys bei einer Pressekonferenz. Sechs der bisher sieben Staffeln wurden im März oder April veröffentlicht, insofern spekulieren Fans auf das Frühjahr 2019. Die Dreharbeiten sollen weitestgehend abgeschlossen sein. Einige Schauspieler wie Maisie Williams oder Emilia Clarke haben sich bereits bei Instagram von der Serie verabschiedet.

Wie viele Folgen wird es geben und wie lang werden sie sein?

Die schlechte Nachricht zuerst: In Staffel 8 wird es nur sechs Folgen geben. Die gute Nachricht: Sie sollen alle Spielfilmlänge haben – allerdings keine zwei Stunden lang sein. Das sagte HBO-Programmchef Bloys gegenüber Entertainment Weekly im Juli.

Wann gibt es einen Trailer zu sehen?

Bloys glaubt, dass es noch in diesem Jahr einen Trailer zu sehen gibt. Dieser könnte den Fans ein paar Anhaltspunkte über die Handlung in Staffel 8 geben.

Was verspricht die achte Staffel?

Was in Staffel 8 passiert, ist bei HBO ein gut gehütetes Geheimnis. Allerdings gibt es bereits einige Anhaltspunkte. Da wäre das Finale der Staffel 7. Zur Erinnerung: Drache Viserion, jetzt unter Befehl der White Walker, durchbricht die große Mauer im Norden. Die Armee der Weißen Wandere zieht in Richtung Süden – alles weist darauf hin, dass es zu einer großen Schlacht zwischen Menschen und Weißen Wanderern kommen wird. Dies unterstützt auch das Promo-Video von HBO: „Es gibt nur einen Krieg, der zählt“, ist darin zu hören. „Wir werden ihm gemeinsam begegnen“, antwortet Königin Cersei. Auch stürzt sich Gendry Baratheon, der Bastard-Sohn von Robert Baratheon und der einzig verbliebene rechtmäßige Erbe der Baratheon-Dynastie, in dem Video in einen Kampf. Er lebt also wohl noch.

Über das Ende der Staffel verraten Darsteller, Autor George R. R. Martin und HBO naturgemäß wenig. Doch so viel ist durchgesickert: Nicolaj Coster Waldhaus, der den Königsmörder Jamie Lannister spielt, verriet im Interview mit dem Branchenblog The Wrap: „Ich habe so viele Jahre in der Show mitgearbeitet und immer wieder versucht zu erraten, wie sie enden wird. Als ich das Ende dann gelesen habe, konnte ich einige Teile nachvollziehen und andere waren gänzlich schockierend und überraschend.“

David Benioff, Daniel Brett Weiss, David Nutter und Miguel Sapochnik werden die letzten Episoden als Regisseure betreuen, auch das gab HBO auf seiner Webseite bekannt.

Besetzung: Welche Schauspieler sind in Staffel 8 nicht mehr dabei?

Welche Charaktere sind in Staffel 8 zu sehen? Emilia Clarke alias Daenerys Targaryen, oder besser Khaleesi, war definitiv bei den Dreharbeiten dabei, genauso wie Maisie Williams als Arya Stark.

Ein Schauspieler hat auch schon verkündet, dass er überraschend kein Drehbuch für Staffel 8 erhalten hat. Mark Gatiss, der den Chef der Eisernen Bank, Tycho Nestoris, spielt, wird nicht dabei sein. „Ich bin nicht im Drehbuch, also glaube ich, dass ich überlebe“, sagte der Sherlock-Schauspieler dem Magazin Shortlist.

Was kostet die Produktion der letzten GoT-Staffel?

„Game of Thrones“ hat sich durch eine aufwendige Kostümierung, spektakuläre Drehorte in allen Ecken der Welt und Special-Effects vom Feinsten ausgezeichnet. Ganz günstig kann die Produktion der letzten Staffel wahrscheinlich also nicht sein. Laut Variety zahlt HBO pro Folge 15 Millionen Dollar, das macht 90 Millionen Euro für die gesamte Staffel.

Fortsetzung: Ist nach Staffel 8 wirklich komplett Schluss?

Ja, mit dieser Besetzung und diesem Erzählstrang schon. Allerdings, und dies ist das leise Wort der Hoffnung für „Game of Thrones“-Fans, lässt es sich HBO nicht nehmen, einen Spin-Off zum Leben zu erwecken. Anfang 2019 soll es mit der Produktion losgehen, sagte Bloys gegenüber Entertainment Weekly. Sicher ist: Es werden keine Stars aus der aktuellen Serie dabei sein. Angeblich soll die Handlung zeitlich weitaus früher als die jetzige Serie angesiedelt sein. Außerdem liegen noch vier weitere Prequel-Drehbücher in den Schubladen von HBO. George R.R. Martin sagt, er sei in alle involviert.

Stream: Wo wird Staffel 8 gezeigt?

Sky Deutschland hält die Exklusivrechte für die Erstausstrahlung von Game of Thrones. Im deutschen Fernsehen waren die Folgen bisher, mit einigen Monaten Verzögerung, auf RTL II zu sehen.

Von Geraldine Oetken / RND