Viele Kulturen glaubten, die Erde sei eine Scheibe. Doch schon im 3. Jahrhundert vor Christus berechnete ein griechischer Gelehrter den Erdumfang. Und auch wenn einige Spinner das Gegenteil behaupten, Google Maps zeigt die Erde nun, wie sie ist: nicht flach, sondern als Kugel.

Dazu muss man nur weit genug aus dem Bild heraus zoomen. Dann zeigt sich der Globus in der 3D-Ansicht. Allerdings funktioniert das nur im Desktop-Browser. In den App-Versionen von Google Maps zum Beispiel ist die Erde weiter flach. Das hat noch einen weiteren Nachteil: Die Größenverhältnisse stimmen nicht. Im 3D-Globus ist Grönland dagegen endlich nicht mehr so groß wie Afrika.

Von asu/RND