Gerade erst haben sie im Fernsehen mit Höhle-der-Löwen-Investor Frank Thelen eingeschlagen: Die drei Gründer Thomas Poddey, Philip McRae und Julian Bäßler von Pazls wollten sich in Berlin ihren Traum als Möbelproduzenten erfüllen. Frank Thelen sollte das passende Kapital mit seiner Firma „Freigeist Capital“ dazu beisteuern. Ihr Produkt „Pazls“ ist ein Möbelsystem: Mit Magneten ist es einfach aufzubauen sein und kann jederzeit erweitert werden, so werben die jungen Gründer mit ihrem Produkt. Das Konzept haben sie sich sogar patentieren lassen.

Thelen will in „Höhle der Löwen“ bei Pazls einsteigen – doch der Deal scheitert nach der Sendung

In der Show, die am Dienstagabend bei Vox lief, hatten die Berliner Gründer noch die große Auswahl: Carsten Maschmeyer zückte nach der Präsentation der Jungs sein Notizbuch, Dagmar Wöhrl machte das erste Angebot. Mit Frank Thelen wurden sich die Gründer in der Sendung aber einig: Er wollte 400.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile investieren. Nur: Dazu kam es nie.

In einem Interview mit dem Branchenblog Gründerszene erzählt Pazls-Geschäftsführer Thomas Poddey, woran es gelegen hat: Die Gründer von Pazls und die Beteiligungsgesellschaft von Thelen, Freigeist Capital, haben die Marktsituation jeweils unterschiedlich bewertet. Es sei eben teuer, im Möbelmarkt zu wachsen.

Das habe das Dreier-Team aber nicht abgehalten, weiter mit ihrem Möbelsystem zu arbeiten – auch ohne Finanzierung; „Erstmal wachsen wir aus den eigenen Umsätzen heraus“, sagt Poddey.

Zweite Neuerung nach Ausstrahlung von „Höhle der Löwen“ bei Pazls

In der Sendung sagten die Gründer, dass sie ihre Möbel nur online vertreiben wollen – nun scheinen sie sich aber ein neues Konzept überlegt zu haben: „Das hat sich geändert. Seitdem haben wir einige Vertriebskooperationen geschlossen. Wir arbeiten zum Beispiel mit einem anderen Möbelunternehmen zusammen, das unsere Modulmöbel bei Projekten einsetzt“, so Poddey.

Von Geraldine Oetken / RND