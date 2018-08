Köln

Der Moderator Jan Böhmermann bekommt einen Sendeplatz im ZDF-Hauptprogramm. Die Show „Lass dich Überwachen!” soll am 2. November (23 Uhr) im ZDF ausgestrahlt werden. Das meldet die Webseite des Fernsehpreises Goldene Kamera. Es gibt keine Sendezeitbeschränkung: Böhmermann darf so lange senden, wie er will. Die Idee zur Show geht auf die Rubrik „Prism is a Dancer” aus dem „Neo Magazin Royale” zurück. Darin durchforstet der Moderator die Internetprofile seiner Zuschauer nach peinlichen Offenbarungen.

Das Überwachungsthema beschäftigt Böhmermann schon lange, zum Beispiel auch in einer Ausstellung in Düsseldorf Ende 2017. Schon lange war diskutiert worden, ob der Star des ZDFs etwa eine Latenight-Show bekommt.

Von RND/may