Berlin

TV-Moderator Jörg Pilawa („ Quizduell“, „Ich weiß alles!“) bekommt eine Ratesendung im Kurzformat. „Quizzen vor acht“ werde vom 29. April an montags bis donnerstags um 19.45 Uhr im Ersten zu sehen sein, teilte der Sender am Montag mit. In dem schnellen Tagesquiz vor der 20-Uhr-„Tagesschau“ gehe es um ein besonderes Ereignis, das am jeweiligen Datum des Sendetages stattgefunden habe. Geplant seien zunächst 25 Folgen, produziert werde die Sendung von Pilawas Firma Herr P.

„Quizzen vor acht“

Damit dürfte „Quizzen vor acht“ die kürzeste Quiz-Show in deutschen Fernsehen laufen. Laut den Branchenblogs dwdl.de soll es für das Publikum auch die Möglichkeit geben, 200 Euro zu gewinnen. Teilnehmen könnten die Zuschauer über die ARD-Quiz-App. Während der Ausstrahlung der ersten 25 Folgen von „Quizzen vor acht“ soll die aktuell laufende Vorabendsendung „Wissen vor acht“ pausieren. Ab dem 6. Mai starten die neuen Live-Ausgaben des „ Quizduells“ ab 18 Uhr im Ersten mit Jörg Pilawa.

Von RND/goe/dpa