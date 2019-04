Köln

Die Schauspieler Jürgen Vogel (50) und Bettina Lamprecht (41) sind als Elternpaar die Serienstars einer neuen Vox-Eigenproduktion, die der Privatsender ab Juni zeigen will. Die Familienserie „Das Wichtigste im Leben“ stellt den turbulenten Alltag von Kurt und Sandra Fankhauser und ihrer drei Kinder in den Mittelpunkt. Zehn Folgen sollen vom 5. Juni an mittwochs (20.15 Uhr) zu sehen sein, wie Vox am Mittwoch mitteilte. Für Vox ist es nach „Club der roten Bänder“ und „Milk & Honey“ die dritte fiktionale Eigenproduktion.

Dritte Eigenproduktion von Vox

Vogel („Club der roten Bänder“, „Der freie Wille“) und Lamprecht („Bettys Diagnose“, „ heute-show“) versuchten als Eltern, so gut es geht ihren Kindern, aber auch sich selbst gerecht zu werden, hieß es. Ihr jüngster Sohn soll bald in die Schule kommen, spricht aber plötzlich nicht mehr. Die Tochter steckt mitten in der Pubertät und ihr Adoptivsohn, der älteste der drei Sprösslinge, könnte als Basketballer Karriere machen, möchte aber lieber Balletttänzer werden.

