Fans von George R. R. Martins Fantasy-Epos Game of Thrones sind Kummer gewohnt: Nicht nur, dass die bisher letzte und damit fünfte Buchveröffentlichung „A Dance with Dragons“ mehr als sieben Jahre her ist. Auch von der HBO-Fernsehserie gibt es bereits seit August 2017 kein neues Material: Nach dem Ende von Staffel 7 gab der New Yorker TV-Sender HBO bekannt, dass es bis zur achten Staffel deutlich länger als zuvor dauern wird – genauer gesagt: bis zum 14. April 2019.

Laufzeit: Die HBO-News dürften viele Fans enttäuschen

Jetzt hat HBO verraten, wie viele Minuten die ersten beiden Episoden der gefeierten Serie haben. Laut des TV-Programms des Senders beträgt die Laufzeit

der ersten Folge 54 Minuten, die der zweiten 58 Minuten. Das widerspricht früheren Aussagen eines Regisseurs, der Ende 2018 davon sprach, dass alle Folgen länger als 60 Minuten sein würden.

Die bisher längste Folge der Serie erstreckte sich über 81 Minuten – das war das Finale der siebten Staffel. Für die späteren Folgen der achten Staffel können Fans der Serie also mit ähnlich langen oder noch längeren Laufzeiten rechnen.

Der Trailer für Staffel 8 bricht Rekorde

Die Fans dürften mit mehr Spielzeit gerechnet haben, zumal die achte Staffel nur aus sechs Folgen besteht. Viele hofften deshalb für das große Finale auf Folgen in Spielfilmlänge. Zur Erinnerung: Staffel 7 hatte sieben Folgen, alle vorherigen Staffeln sogar zehn. Die Gesamtlänge aller bisher veröffentlichen 67 Folgen beträgt übrigens 63 Stunden und 30 Minuten.

81 Millionen Aufrufe hatte der Anfang März veröffentlichte Trailer zur achten Game-of-Thrones-Staffel – allein in den ersten 24 Stunden.

Das ist – zumindest für Serien – ein neuer Rekord. Und das, obwohl die Serienschöpfer David Benioff und Daniel Brett Weiss Trailer überhaupt nicht mögen.

Eine Folge der achten Staffel soll im Durchschnitt 15 Millionen Dollar gekostet haben. Allein 55 Nächte dauerten die Dreharbeiten für die finalen Schlacht – die Macher sprechen von einem unvergleichlichen Spektakel.

Spin-Off im Game of Thrones-Kosmos geplant

Wenn das Game-of-Thrones-Finale in der Nacht auf den 20. Mai im Fernsehen gelaufen ist, bedeutet das noch nicht den endgültigen Abschied aus Westeros. In einem Spin-Off will HBO mehr aus dem Game of Thrones-Universum erzählen.

Von RND/ Jörn Zahlmann