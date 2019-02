Köln

Nach und nach gibt die Tanzshow „Let’s Dance“ ihre Teilnehmer bekannt, die sich alle ins Finale tanzen wollen. Mit dabei ist mal wieder eine Ex von Boris Becker – Barbara Becker. Und auch Nazan Eckes, die eigentlich mal als Moderatorin von „Let’s Dance“ neben dem Parkett stand, muss sich nun auf der Tanzfläche beweisen. Nun wartet RTL zudem mit einer überraschenden Neuerung auf: Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung werden zwei Frauen zusammen als Tanzpaar antreten: die Sängerin Kerstin Ott (Song: „Die immer lacht“) plus eine Profi-Tänzerin.

Kerstin Ott : „Tanzen ist für mich ein Albtraum“

„Ich hab’ Bock auf die Herausforderung und Tanzen ist für mich eher ein kleiner Albtraum, wenn ich an die Vergangenheit denke“, sagte Kerstin Ott RTL. Die lesbische Sängerin hat es zur Voraussetzung für ihre Teilnahme gemacht, dass sie nicht mit einem Mann zusammen tanzt. „Für mich wäre es merkwürdig, mit einem Mann zu tanzen. Es ist schön zu zeigen, dass es auch mehr gibt als diesen klassischen Tanz“, so Ott.

2017 heiratete Kerstin Ott ihre langjährigen Partnerin Karolina Köppen. Die zwölfte Staffel von „Let’s Dance“ startet bei RTL am 15. März.

Von RND/goe