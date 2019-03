Berlin

Plötzlich wird „Tagesschau“-Chefsprecher Jan Hofer selbst zur Nachricht: Nachdem die 20-Uhr-Ausgabe der Nachrichtensendung am Donnerstag wegen gesundheitlicher Probleme Hofers abrupt beendet werden musste, legt er erst einmal eine Pause ein. „Heute geht es ihm wieder deutlich besser“, erklärte ARD-Chefredakteur Kai Gniffke am Freitag im Tagesschau-Blog. „Jetzt kuriert er sich erstmal aus. (...) Das muss man ihm nicht erst sagen. Er ist ein Vollprofi und hat selbst den absoluten Perfektionsanspruch.“ Wie lange Jan Hofer ausfällt, ist noch unklar.

Bis zu Hofers Rückkehr werden die Sendungen auf das Sprecher-Kollegium verteilt. Ursprünglich hätte er am Freitagabend wieder die 20-Uhr-Tagesschau präsentieren sollen. Für ihn wird dem Norddeutschen Rundfunk ( NDR) zufolge Susanne Daubner einspringen.

Hofer hatte bei der Live-Ausstrahlung der Nachrichtensendung mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zunehmende Versprecher, immer stärker werdendes Nuscheln und ein am Ende wie gelähmt am Moderationstisch stehender und in die Ferne starrender Sprecher – viele Zuschauer sorgten sich in den sozialen Netzwerken um ihn.

Schon wenig später gab Hofer selbst auf Twitter Entwarnung. Beim Check im Krankenhaus seien keinerlei Auffälligkeiten festgestellt worden. „Ich nehme an, dass ich ein Medikament nicht vertrage, das ich seit heute wegen einer verschleppten Grippe nehmen muss“, schrieb er kurz danach auf Twitter.

Das Bild bliebt zu lange stehen

Der Grund für das Unwohlsein während der Sendung war Gniffke zufolge eine offenbar verschleppte Infektion, die Hofer sich vor wenigen Wochen zu Beginn seines Urlaubes zugezogen hatte. In Deutschland sei er deshalb auch behandelt worden und die Werte hätten sich daraufhin gebessert. Schließlich aber hätten die Medikamente nicht so gewirkt wie erwartet, weshalb sich die Entzündung wieder zurück gemeldet habe. Deshalb sei während der Sendung Hofers Kreislauf abgesackt.

Für solche Fälle existiert ein Krisenszenario: Es springen Kollegen ein oder Sprecher verlesen die Texte aus dem Off und es werden nur die Bilder und Videos dazu abgespielt. Dass die Kamera trotzdem so lang auf dem sich sichtlich unwohl fühlenden Hofer gerichtet blieb, erklärte Gniffke so: „Zunächst gingen alle davon aus, dass Jan Hofer noch „ins Ziel“ kommt.“ Als klar wurde, dass eine Verabschiedung keinen Sinn mehr machen würde, sollte ein kürzerer Abspann eingesetzt werden. „Dies misslang, so dass weder der normale noch der kurze Abspann abfuhren und das Bild lange, zu lange stehen blieb.“

Schon im November 2016 hatte Hofer eine Moderation der „ Tagesthemen“ aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen, damals hatte er ein Magen-Darm-Virus. Im März vergangenen Jahres bekam er Problem – wegen eines Hustenfalls, wie es später hieß.

Seit 1986 moderiert Jan Hofer die „Tagesschau“

Hofer ist seit 1986 „Tagesschau“-Sprecher, seit Oktober 2004 Chefsprecher. Außerdem moderierte er 21 Jahre lang bis 2012 die Talkshow „Riverboat“ im Mitteldeutschen Rundfunk. Zudem ist er gern Gast in Ratesendungen und Spielshows. Als „Tageschau“-Sprecher arbeitet er frei. Zu Hofers Alter gibt es unterschiedliche Angaben - er ist wohl im Januar entweder 67 oder 69 Jahre alt geworden. Im „Munzinger Archiv“ und vom NDR wird 1952 als das Geburtsjahr des Journalisten angegeben.

Mehr zum Thema:

Abbrüche, Lachkrämpfe und Putzmänner in der „Tagesschau“

Hofer gilt als Mensch mit vielen Interessen, schon seine Angaben auf Instagram zeigen das: „Chefsprecher ARD Tagesschau, TV-Moderator, Journalist, working dad, DRK-Botschafter, Oldtimerfan, Kinderhospiz, Mitteldeutschland“ hat er dort angegeben. Er postet Urlaubsfotos aus St. Tropez, vom Oktoberfest, von seinem Oldtimer-Cabrio, von Promi-Partys und von Preisverleihungen.

Der in Hamburg lebende Hofer ist geschieden und hat drei erwachsene Kinder. Seit mehr als vier Jahren ist er mit Phong Lan Truong liiert, mit der einen drei Jahre alten Sohn hat.

Von RND/dpa