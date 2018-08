Im Kino war CIA-Agent Jack Ryan zuletzt eher erfolglos unterwegs. Jetzt verpflanzt Amazon den Kaltkriegskämpen in der Agentenserie „Tom Clancy’s Jack Ryan“ (streambar ab Donnerstag, 30. August) in unsere Gegenwart. „A Quiet Place“-Star John Krasinski verleiht dem toughen Helden ein gerüttelt Maß an Menschlichkeit und Humor. Sehenswert!