Potsdam

RTL zeigt von seiner Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) eine neue Folge in Spielfilmlänge. Zu sehen ist sie am Dienstag, 30. April (19.40 Uhr), wie der Sender am Freitag mitteilte.

Darin geht es unter anderem um Fiesling Jo Gerner (Wolfgang Bahro), der sein Glück mit Yvonne Bode (Gisa Zach) in vollen Zügen genießt. Yvonnes Tochter Laura (Chryssanthi Kavazi) versucht verzweifelt, sie zu erreichen. Katrin (Ulrike Frank) ist einiges zuzutrauen, und eine Intrige macht gleich mehreren von ihnen zu schaffen.

XL-Ausgabe GZSZ im vierten Jahr in Folge

Die 90-minütige XL-Ausgabe von GZSZ gibt es bereits im vierten Jahr in Folge. Im vergangenen hatte das Special mit einem Marktanteil von 24,8 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen die besten GZSZ-Werte des Jahres.

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ wird von Ufa Serial Drama produziert und ist seit 1992 auf Sendung. Es ist RTL zufolge damit die am längsten laufende Daily Soap Deutschlands.

Von RND/dpa