New Hanover

In der Spielwelt von Red Dead Redemption 2 gibt es viel zu tun. Schätzungen gehen von einer reinen Spielzeit von etwa 200 Spielstunden aus, wenn man wirklich alles erledigen möchte. Schließlich wollen über 50 Achievements gewonnen werden.

Als wahrer Gamer stellt sich dabei natürlich nicht die Frage, ob dieses oder jenes Achievment nicht auch ausgelassen werden kann. Schließlich steht die Zocker-Ehre auf dem Spiel. Damit Sie dabei jedoch nicht verzweifeln, haben wir für Sie zusammengefasst, wie Sie alle Trophäen (PS4) beziehungsweise Erfolge (XBox One) freischalten.

Aber Vorsicht: Einige der Trophäen und Erfolge sind fest mit der Handlung des Spiels verbunden und können nur freigeschaltet werden, wenn Sie vor einem bestimmten Spielabschnitt erledigt werden. Ist man im Handlungsstrang also bereits über einem bestimmten Zeitpunkt hinaus, kann es sein, dass einige Erfolge nicht mehr erspielt werden können. Aus diesem Grund gehen wir auf diese Trophäen/Erfolge weiter unten noch einmal gesondert ein.

Übersicht aller Trophäen/Erfolge in Red Dead Redemption 2

Hier finden Sie eine Übersicht aller Trophäen beziehungsweise Erfolge und die Bedingungen, um diese freizuschalten.

Nimms von den Reichen

Bedingung: Stehlen oder erbeuten Sie 250 $.

Saus und Braus

Bedingung: Geben Sie 5.000 $ in Geschäften aus.

Extreme Persönlichkeit

Bedingung: Erreichen Sie das Maximum oder Minimum an Ehre.

Für kein Kopfgeld der Welt

Bedingung: Überleben Sie drei Tage mit einem Kopfgeld in Höhe von 250 $ in allen Staaten.

Autark

Bedingung: Stellen Sie 30 verschiedene Gegenstände her.

Unter die Haut

Bedingung: Häuten Sie jede Tierart.

Zoologe

Bedingung: Untersuchen Sie jede Tierart in allen Staaten.

Er war SO groß!

Bedingung: Fangen Sie einen Fisch mit einem Gewicht von mindestens 7,3 Kilogramm (16 Pfund).

Klar zum Gefecht

Bedingung: Verbessern Sie jede verfügbare Komponente für eine einzelne Handfeuer- oder Langwaffe.

Keinen Bären aufbinden lassen

Bedingung: Überleben Sie 18 Bärenattacken und töten Sie dabei jedes Mal den Bären.

Treues Ross

Bedingung: Erreichen Sie die maximale Verbundenheits-Stufe mit einem Pferd.

Legende des Westens

Sammeln Sie alle anderen Trophäen.

Goldrausch

Verdienen Sie 70 Goldmedaillen in Story-Missionen.

Am besten im Westen

Schließen Sie das Spiel zu 100% ab.

Fremder aus dem Westen

Schließen Sie zehn Auftragsreihen für fremde Personen ab.

Künstliche Intelligenz

Finden Sie heraus, was mit Marko Dragic passiert ist.

Spielkind

Spielen Sie alle Minispiele.

Sammlerstück

Schließen Sie eine Sammlerstück-Auftragsreihe ab.

Zurück im Dreck

Schließen Sie Kapitel 1 ab.

Bloß ein Kratzer

Schließen sie „Tritt auf, verfolgt von Erinnerungen“ (Kapitel 1) ab.

In eine bessere Zukunft

Schließen Sie Kapitel 2 ab.

Offene Rechnungen

Schließen Sie Kapitel 3 ab.

An Land gespült

Schließen Sie Kapitel 4 ab.

Keine Chance für Verräter

Schließen Sie Kapitel 5 ab.

Aller guten Dinge sind drei

Schließen Sie „Auf Wiedersehen, lieber Freund“ (Kapitel 6) ab.

Erlösung

Schließen Sie „Red Dead Redemption“ (Kapitel 6) ab.

Vom Mann zum Cowboy

Schließen Sie „Ein neues Jerusalem“ (Epilog 2) ab.

Endloser Sommer

Schließen Sie Epilog 2 ab.

Respekt zollen

Finden Sie die Gräber all Ihrer gefallenen Mitstreiter.

Ist das Kunst oder kann das weg?

Finden Sie ein festes Zuhause für die Eichhörnchenfigur, nachdem Sie „Eine bessere Welt, ein neuer Freund“ abgeschlossen haben

Den armen spenden (Gib’s den Armen)

Stecken Sie 250 $ in die Spendendose der Bande.

Laufbursche

Liefern Sie fünf von Ihren Gefährten benötigte Gegenstände ab.

Unerlaubtes Eindringen

Plündern Sie auf vier Höfen das geheime Versteck.

Freunde mit gewissen Vorzügen

Schließen Sie eine Gefährten-Aktivität in den Lagern Horseshoe Overlook, Clemens Point und Shady Belle ab.

Zur Hand gehen

Schließen Sie alle optionalen Ehre-Story-Missionen ab.

Ausbruch

Schließen Sie die Einleitung ab.

Serienmeister

Nehmen Sie an einer Serie teil.

Söldner

Nehmen Sie zehn Free-Roam-Missionen von Charakteren aus der gesamten Spielwelt an.

Ereignisreich

Spielen Sie fünf Free Roam Events.

Schnall dich an

Erhalten Sie fünf Gold-Gürtelschnallen durch Auszeichnungen.

Überflieger

Werden Sie dreimal bester Spieler in einer Runde mit vier oder mehr Spielern.

Ein Pferd für jeden Anlass

Gelangen Sie in den Besitz von fünf Pferden gleichzeitig.

Erste Schritte

Erreichen Sie Rang 10.

Berüchtigt

Erreichen Sie Rang 50.

Alles ist erlaubt

Durchkreuzen Sie eine Free-Roam-Mission eines rivalisierenden Trupps.

Trautes Heim

Kaufen Sie fünf Verbesserungen für Ihr Lager.

Schrot für die Welt

Stellen Sie 25 Mal Munition her.

Schließt euch zusammen

Bilden Sie einen permanenten Trupp.

Handwerksmeister

Stellen Sie 20 Gegenstände her (Munition ausgenommen).

Schlachtfest

Verkaufen Sie 20 Gegenstände an einen Schlachter.

Grüner Daumen

Pflücken Sie 25 Kräuter.

In der Überzahl

Beenden Sie eine Free-Roam-Mission in einem Trupp mit zwei oder mehr Spielern.

Achievements in RDR 2, die Sie verpassen könnten

In Red Dead Redemption 2 gibt es einige Trophäen, die wegen dem zeitkritischen Faktor ein besonderes Augenmerk bedürfen. Zwar kann man Story-Missionen im Fortschritts-Menü unter dem Punkt „Story“ wiederholen, doch diese Funktion ändert nichts an der Tatsache, dass der Erfolg verpasst wurde. Denn diese Trophäen beziehungsweise Erfolge können Sie nur beim ersten Durchspielen freischalten.

Hinzu kommt, dass die verpassbaren Erfolge gar nicht zu den Story-Missionen gehören, sondern beispielsweise die „Fremde Personen-Missionen“ betreffen. Diese können aber mit zunehmendem Spielfortschritt nicht mehr aktiviert werden, weshalb der Zeitpunkt eine entscheidende Rolle spielt.

Tipp: Damit Sie verpasste Trophäen nachholen können, legen Sie zur Sicherheit in regelmäßigen Abständen manuelle Spielstände an.

Den armen Spenden (Gib’s den Armen)

Diese Trophäe wird nur freigeschaltet, wenn sie vor der Aufgabe „Bankwesen, die alte amerikanische Kunstform“ in Kapitel 4 abgeschlossen wird. Die Spendenkasse befindet sich neben dem Kontrollbuch im Lager. Dabei spielt es keine Rolle, ob die komplette Summe auf einmal oder in Raten abgezahlt wird. Auch Wertgegenstände werden verrechnet.

Laufbursche

Wenn Sie im Lager mit Ihren Gefährten interagieren, stoßen Sie mehr oder weniger zufällig auf kleinere Beschaffungsaufträge. Sprechen Sie daher regelmäßig mit den Kumpanen im Lager. Insgesamt hält Red Dead Redemption 2 folgende Aufträge bereit, von denen Sie aber nur fünf erledigen müssen, um den Erfolg freizuschalten.

Abigal (Kapitel 2) – Bittet Sie zwischen 8.00 und 20.00 Uhr um 5$.

Bill (Kapitel 2, 3, 4) – Bittet Sie zwischen 8.00 und 20.00 Uhr um Pomade(kann beim Gemischtwarenhändler gekauft werden).

Charles (Kapitel 2, 3, 4) – Bittet Sie zwischen 8:00 und 20.00 Uhr um Schwarzgebrannten (Moonshine) (kann gefunden oder beim Hehler gekauft werden).

Charles (Kapitel 2, 3, 4) – Bittet Sie zwischen 8.00 und 20.00 Uhr um Oleander (kann gefunden beziehungsweise gepflückt werden).

Charles (Epilog 2) – Bittet Sie zwischen 8.00 und 20.00 Uhr um eine Adlerfeder (finden Sie beim Jagen).

Dutch (Kapitel 2, 3, 4) – Bittet Sie zwischen 8.00 und 20.00 Uhr um eine Pfeife (finden Sie auf einem Schreibtisch in Vetter’s Echos Hütte, westlich von Wallace Station und nahe der westlichen Kartengrenze).

Hosea (Kapitel 2, 3, 4) – Lesen Sie zwischen 8.00 und 20.00 Uhr ein Buch. Es kann es sein, dass Hosea auf Sie zu kommt und Sie um ein spezielles Buch (Shrew in the Fog) bittet (finden Sie auf einem Tisch in einem Haus in Bayou, nordwestlich von Saint Denis).

Hosea (Kapitel 3) – Bittet Sie zwischen 8.00 und 20.00 Uhr um zwei Amerikanischen Ginseng (kann gefunden bzw. gepflückt werden).

Jack (Kapitel 2) – Bittet Sie zwischen 8.00 und 20.00 Uhr um Abigails Fingerhut (können Sie von Feinden plündern, wenn Sie den Auftrag annehmen).

Jack (Kapitel 2) – Bittet Sie nach Abschluss der Mission Menschenfischer zwischen 8.00 und 20.00 Uhr um ein Penny-Dreadful-Comicheft (Sie finden das Heft bei Osman Grove, Clawson’s Rest, Pleasance, Downes Ranch, Lake Don Julio).

Javier (Kapitel 2) – Bittet Sie zwischen 8.00 und 20.00 Uhr um Oleander (kann gefunden beziehungsweise gepflückt werden).

Kieran (Kapitel 3) – Bittet Sie zwischen 00.00 und 18.00 Uhr um zwei Klettenwurzel (kann gefunden beziehungsweise gepflückt werden).

Lenny (Kapitel 2, 3, 4) – Bittet Sie zwischen 20.00 und 3.00 Uhr um eine Taschenuhr (liegt auf einem Tisch in der Hütte bei Vetter’s Echo, westlich der Wallace Station, nahe der Kartengrenze).

Mary Beth (Kapitel 2) – Bittet Sie zwischen 8.00 und 20.00 Uhr um einen Füllfederhalter (finden Sie in einer Schublade in der Hütte bei Osman Grove, östlich der Emerald Ranch).

Molly (Kapitel 3) – Bittet Sie zwischen 8.00 und 20.00 Uhr um einen Taschenspiegel (liegt auf dem Nachttisch in der Hütte bei Martha’s Swain, östlich von Three Sisters).

Pearson (Kapitel 2, 3, 4) – Bittet Sie zwischen 8.00 und 12.00 Uhr um einen Hasen (finden Sie beim Jagen).

Pearson (Kapitel 2) – Bittet Sie beim Pokern zwischen 8.00 und 14.00 Uhr um einen Schiffskompass (im Bootshaus bei Braithwaite Manor finden Sie einen).

Sadie (Kapitel 3, 4) – Bittet Sie nach Abschluss der Mission „Weitere Fragen zum Wahlrecht für Frauen“ zwischen 8.00 und 20.00 Uhr um eine Mundharmonika (liegt auf einem Schrank in der Hütte bei Grangers Hoggery, östlich der Flatneck Station).

Sean (Kapitel 2, 3) – Bittet Sie zwischen 12.00 und 18.00 Uhr um Kentucky-Bourbon (kann entweder beim Gemischtwarenhändler gekauft oder mit etwas Glück in der Spielwelt gefunden werden).

Susan (Kapitel 2, 3, 4) – Bittet Sie zwischen 8.00 und 20.00 Uhr um zwei Oregano (kann gefunden beziehungsweise gepflückt werden).

Tilly (Kapitel 2) – Bittet Sie beim Dominoes-Spielen zwischen 8.00 und 20.00 Uhr um eine Halskette (plündern Sie dazu verschiedene Kisten in der Spielwelt).

Uncle (Epilog 2) – Bittet Sie zwischen 8.00 und 20.00 Uhr um eine medizinische Creme (kann hergestellt werden).

Unerlaubtes Eindringen

Ab Kapitel 2 kann an Einbrüchen teilgenommen werden. Hierbei ist das primäre Ziel, ein Geheimversteck zu finden und zu plündern. Die Ziele sind insgesamt sieben abgeschiedene Hütten, Häuser oder Höfe. Folgende Gehöfte können zum Freischalten der Trophäe geplündert werden:

Aberdeen Pig Farm (südöstlich der Emerald Ranch)

Catfish Jacksons (südlich von Braithwaite Manor)

Chez Porter (nördlich von Valentine auf der anderen Seite des Dakota River)

Lonnies’s Shack (südlich von Emerald Station)

Van Horn Mansion (südlich von Van Horn)

Watson’s Cabin (nordwestlich der Wallace Station)

Willard’s Rest (nahe der nordöstlichen Grenze der Karte, ab Kapitel 6)

Freunde mit gewissen Vorzügen

Im Verlauf des Spiels besuchen Sie ab Kapitel 2-4 insgesamt drei Lager. Um den Erfolg freizuschalten, müssen Sie pro Lager mindestens eine Gefährten-Aktivität abschließen.

Kapitel 2: Horseshoe Overlook

Poker oder Domino: Diese Aktivität bekommen Sie von verschiedenen Kumpanen im Lager angeboten. Häufig sitzt abends ein Zeitgenosse am Tisch und wird Sie auf ein Ründchen Poker oder Domino einladen.

Five Finger Fillet: Kollege Lenny sitzt ebenfalls meist abends an einem Tisch und will mit Ihnen das nicht ganz ungefährliche Spiel spielen.

Einbruch: Mit Javier können Sie einen Einbruch durchziehen. Sprechen Sie ihn dazu im Lager an. Diese Aktivität ist auch noch in Kapitel 3: Clemens Point möglich.

Bisonjagd: Mit Charles können Sie sich auf die Jagd nach einem Bison machen, wenn Sie ihn darauf ansprechen. Sie können das Bison anschließend auch häuten. Auch diese Aktivität wird in Kapitel 3 noch möglich sein.

Kapitel 3: Clemens Point

Kutschenüberfall: Sprechen Sie für diese Aktivität mit Sean im Lager. Er wird mit Ihnen anschließend die Kutsche überfallen. Den Überfall können Sie außerdem mit Bill durchziehen.

Domino: In Clemens Point fordert Sie Tilly, meist abends, auf eine Runde Domino heraus.

Angeln: Mit Javier und/oder Kieran können sie in Kapitel 3 einen legendären Angelspot ausfindig machen, wenn Sie sie im Lager darauf ansprechen.

Five Finger Fillet: Micah sitzt gerne abends an einem Tisch im Lager und fordert Sie zu einer Runde Five Finger Fillet auf.

Kapitel 4: Shady Belle

Banküberfall (nur in der Deluxe- und Ultimate Edition verfügbar): Charles möchte einen Banküberfall durchziehen. Sprechen Sie ihn im Lager darauf an, um diese Aktivität zu starten.

Kutschenüberfall: In Shady Belle planen Micah und Lenny je einen Überfall auf eine Kutsche. Sprechen Sie die beiden dazu im Lager darauf an.

Jagen gehen: Sprechen Sie mit Pearson im Lager und er wird Sie zur Jagd einladen.

Raubüberfall: Sprechen Sie mit Uncle im Lager um den Raubüberfall mit ihm zu starten.

Zur Hand gehen

Für den Erfolg „Zur Hand gehen“ müssen lediglich die folgenden Missionen abgeschlossen werden:

In Kapitel 2:

Wir liebten uns einst (Teil 1 bis 3)

Gute alte Quacksalbe

Geldverleih und andere Sünden(Teil 1 bis 3)

In Kapitel 3:

Der Strom treuer Liebe (Teil 1 bis 3)

Geldverleih und andere Sünden

In Kapitel 4:

Für’n guten Zweck

Brüder und Schwestern, alle zusammen

Vaterschaft und andere Träume (Teil 1 bis 2)

Geldverleih und andere Sünden (Teil 5)

In Kapitel 6:

Der Strom treuer Liebe Teil (4 und 5)

Archäologie für Anfänger

Ehre unter Dieben

Geldverleih und andere Sünden (Teil 6 und 7)

Suche keine Vergebung (Teil 1 bis 2)

Mrs Sadie Adler, Witwe (Teil 1 bis 2)

