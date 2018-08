Unterföhring

Pro7 hat zu den Sommerspielen geladen. Comedian Faisal Kawusi (27) und Schauspieler Ralf Moeller (59) treten in der zweiten Runde von „Schlag den Star“ am Donnerstag, 9. August, um 20.15 Uhr gegeneinander an.

„Vor 30 Jahren hätte ich vor Ralf Moeller Angst gehabt, aber da war ich noch nicht geboren“, findet Comedian Faisal. Grund genug: Ralf Moeller ist ein ehemaliger Mr. Universe und kann laut Pressemitteilung von Pro7 auf eine lange Karriere als Bodybuilder zurückblicken. “Jeder hat Fähigkeiten und Stärken. Bei mir werden Menschen immer hoch eingeschätzt. Faisal ist mit allen Wassern gewaschen“, findet Ralf Moeller. Auch Faisal Kawusi, immer für einen Spaß zu haben, hat den nötigen Respekt vor seinem Kontrahenten: „Dieser Mann steckt voller Überraschungen. Er hat es nicht umsonst bis nach Hollywood geschafft. Ich glaube, da steckt unfassbarer Ehrgeiz und Willen dahinter.“

Comedian tritt gegen Kraftprotz an

Dennoch, auch Ralf Moeller stichelt vor der Sendung zurück: „Faisal wiegt 140 Kilogramm? Damit mach“ ich mich warm im Bankdrücken. Ganz locker.“

Dem Gewinner des Duells gebühren nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch 50.000 Euro. Beweisen müssen sich die beiden Kandidaten in bis zu neun verschiedenen Fitness-, Wissens- und Geschicklichkeitsspielen. Muskelkraft allein reicht also nicht. Elton führt durch den Abend, Elmar Paulke kommentiert. Die Sendung wird am Donnerstag, 9. August, um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Von RND