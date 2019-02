Paris

Der französische Kandidat für den Eurovision Song Contest (ESC), Bilal Hassani, wehrt sich gegen rassistische und homophobe Angriffe in den Sozialen Netzwerken. „Es stört viele, dass meine Eltern in Marokko geboren wurden und dass ich schwul bin – das kann man nicht leugnen“, sagte der 19-Jährige der französischen Zeitung „ Le Parisien“. „Ich bin stolz darauf, Frankreich zu vertreten. All das trifft mich, es tut mir weh, es betrübt mich, aber ich bin noch entschlossener, auf all diesen Hass zu reagieren.“ Der Sänger tritt mit dem Lied „Roi“ für Frankreich beim ESC-Finale im Mai in Israel an.

Nach Hassanis Qualifikation gab es eine „Lawine“ des Hasses

Am 26. Januar qualifizierte er sich für den Musikwettbewerb. Danach habe es in sozialen Netzwerken eine „Lawine“ des Hasses gegeben, sagte Hassanis Anwalt, Etienne Deshoulières, der französischen Nachrichtenagentur AFP. Kurz darauf erstattete Hassani Anzeige wegen Beleidigung, Aufruf zu Hass und Gewalt und homophober Drohungen. „Lasst mich, lasst mich in Ruhe, lasst mich bitte leben“, sagte Hassani nun im Interview.

Bilal tritt mit wasserstoffblonden schulterlangen Haaren und Make-up auf. Zu seinen großen Vorbildern zählt die bärtige Diva Conchita, die als Conchita Wurst mit der Ballade „Rise Like A Phoenix“ 2014 für Österreich den ESC in Kopenhagen gewann. Die israelische Sängerin Netta hatte im vergangenen Mai mit ihrem Song „Toy“ beim ESC in Portugal gesiegt. Deswegen ist Israel 2019 Austragungsort.

Von RND/dpa