Zu alt für das Modeln fühlt sie sich noch nicht. „Ich bin mittlerweile 40 geworden. Ich finde, das ist immer noch jung, und ich fühle mich immer noch wohl in meinem Körper“, sagte Sylvie Meis jüngst in einem Interview. Aber auf lange Sicht muss dann wohl doch eine Nachfolge her. Mit 55 Jahren müsse sie nicht mehr die Hauptkampagne von ihrer Marke tragen, so Meis.

Deshalb sucht sie von diesem Mittwoch an (RTL, 20.15 Uhr) zusammen mit ihrem Team in ihrer ersten eigenen Show unter 30 Models die Eine.

Sylvie Meis sucht Sexyness, Selbstbewusstsein und Femininität

In der ersten der insgesamt drei Folgen von „Sylvies Dessous Models“ werden „die Girls“ zum Casting nach Hamburg eingeladen. Hier wählt Meis ihre zehn Favoritinnen, die dann in ein Model-Loft einziehen. Ein Dessous-Shooting darf natürlich nicht fehlen. Am Hamburger Hafen auf dem Museumsschiff „Rickmer Rickmers“ zeigt Sylvie Meis den Mädchen, wie es geht und tritt ebenfalls in Dessous vor die Kamera. Ähnlich wie bei Heidi Klums „Germany’s Next Topmodel“ kommen am Ende aber nicht alle Models weiter.

Mit dabei ist auch Daria Wätzold, die bereits Miss Hannover 2015 war und Sylvies Show unbedingt gewinnen will. Angst, so viel nackte Haut im Fernsehen zu zeigen, hat sie nicht. „Ich sehe keinen Unterschied zwischen Dessous und einem Bikini. Es kommt auf Stil und Geschmack an. Es darf nicht billig wirken.“

Das sagt auch Sylvie Meis: „Modeln für Dessous verlangt natürlich nach einem gewissen Selbstvertrauen, nach einem guten Körpergefühl. Man darf keine Angst haben, man muss sich selbstbewusst präsentieren, man muss sich gut fühlen in der eigenen Haut. Man muss Sexyness, Selbstbewusstsein und Femininität ausstrahlen.“

Von RND