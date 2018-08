Los Angeles

Irgendwann haben auch Nerds gelernt, mit Frauen umzugehen, und so war ein Ende von „The Big Bang Theory“ abzusehen. Die Produzenten versprechen ein emotionales Finale in der letzten, zwölften Staffel. Ab dem 24. September werden Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter, Penny Hofstadter, Howard Wolowitz, Rajesh Koothrappali, Bernadette Rostenkowski-Wolowitz und Amy Farrah Fowler in den USA in den letzten Folgen zu sehen sein.

Zur Galerie Irgendwann musste es so kommen: „The Big Bang Theory“ endet nach der 12. Staffel. Doch der Humor der Serie wird weiter in Erinnerung bleiben.

Kaley Cuoco wird zum Serien-Ende emotional

Emotional ist das Serien-Aus wohl auch für Kaley Cuoco, die in der Serie Penny spielt. In einem Instagram-Post meldet sie sich zu Wort: „Egal, wann es geendet hätte, mein Herz wäre immer entzwei gebrochen. Wir versprechen euch, zu Tränen gerührt, dass wir euch die beste Staffel bieten werden.“ Und sie schreibt weiter: „Wir gehen mit einem Knall.“

Von Geraldine Oetken/RND