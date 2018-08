Hannover

Das „didiididid-tütü“ der Nussknacker-Suite von Tschaikowskis klingelt über kurze Szenen: Auf drei Kontinenten, in acht Ländern stellen sich zahlreiche Protagonisten als „Romanoff“ vor. Die Folgen der Anthologieserie vom „Mad Men“-Produzent und Emmy-Gewinner Matthew Weiner werden ab dem 12. Oktober freitags wöchentlich bei Amazon Prime veröffentlicht. In acht einzelnen Geschichten folgt die Serie Menschen aus acht Ländern, die sich alle für Nachkommen der Zarenfamilie halten. Die deutsche Synchronfassung ist für 2019 geplant.

Der Trailer verrät einiges über die Besetzung der Serie

Ganze 13 Mal wird der Name Romanow erwähnt – und die Zuschauer kriegen einige Stars der hochkarätigen Besetzung zu Gesicht: Christina Hendricks, John Slattery, Andrew Rannells, David Sutcliffe oder Isabelle Huppert.

In der ersten Folge „The Violet Hour“ sind Marthe Keller (Der Marathon-Mann), Aaron Eckhart (Sully), Inès Melab (Agathe Koltès) und Louise Bourgoin (I Am a Soldier) zu sehen. In der zweiten Geschichte „The Royal We“ treten Corey Stoll (The Strain), Kerry Bishé (Halt and Catch Fire), Janet Montgomery (This Is Us) und Noah Wyle (Falling Skies) auf.

Von Geraldine Oetken/RND