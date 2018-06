Los Angeles

Ubisoft und Sony haben auf der Computerspielemesse E3 gezeigt, worauf sich Game-Fans in Zukunft freuen dürfen. Die E3 findet vom 12. bis zum 14 Juni in Los Angeles statt. Sie ist eine der wichtigsten Computerspielemessen der Welt. Welche Spiele Bethesda, EA und Microsoft zuvor präsentiert hatten, lesen Sie hier.

Sony

Viel Neues präsentierte Sony auf seiner Pressekonferenz nicht, dafür gab es aber viele Einblicke in kommende Spiele. Zum Beispiel:

The Last of Us Part II

Sony zeigte auf der E3, wie das Gameplay des Nachfolgers von „The Last of Us“ aussehen wird. Der Trailer startet mit der Protagonistin Ellie auf einer Tanzveranstaltung, wird dann aber schnell brutal.

Ghost of Tsushima

Auch für das Samurai-Spiel „Ghost of Tsushima“ zeigte Sony eine mehrminütige Gameplay-Präsentation. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es bisher noch nicht.

Marvel’s Spider-Man

„Marvel’s Spider-Man“ erscheint am 7. September. Auf der E3 gab es Eindrücke vom Spiel rund um den Superhelden.

Death Stranding

Ein Game-Play-Trailer zeigt Eindrücke von Hideo Kojimas („Metal Gear“) neuem Spiel „Death Stranding“.

Resident Evil 2

Der Klassiker bekommt ein Remake. Die Veröffentlichung ist für den 25. Januar 2019 geplant.

Control

Eine von Sonys Ankündigungen auf der E3 war „Control“. Entwickelt wird es von Remedy Entertainment, dem Studio hinter „May Payne“, „Alan Wake“ und „Quantum Break“.

Ubisoft

Der Publisher und Spielentwickler Ubisoft ist unter anderem für die „Assassin’s Creed“-Spiele bekannt – und hatte dazu auf der E3 einige Neuigkeiten parat:

Assassin’s Creed Odyssey

Der neue Teil der „Assassin’s Creed“-Reihe spielt im antiken Griechenland. Zum ersten Mal kann man wählen, ob man einen weiblichen oder einen männlichen Charakter spielen möchte. „Odyssey“ erscheint am 5. Oktober.

Beyond Good and Evil 2

Ein neuer Trailer für „Beyond Good and Evil 2“. Der zweite Teil ist ein Prequel zu „Beyond Good and Evil“ aus dem Jahr 2003. Es soll in „System 3“, dem wirtschaftlichen Zentrum der Milchstraße im 24. Jahrhundert, spielen.

Tom Clancy’s The Division 2

„The Division 2“ spielt in Washington DC, sieben Monate nachdem ein tödliches Virus die Welt befallen hat. Das Spiel erscheint am 15. März 2019. Eindrücke gibt es im Trailer:

Skull & Bones

„Skull & Bones“ ist ein Multiplayer-Online-Spiel mit Piraten-Setting. Auf der E3 präsentierte Ubisoft ein Gameplay Walkthrough.

Von Anna Schughart/RND