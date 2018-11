Köln

Im Februar ist „Unter uns“-Schauspielerin Tabea Heynig (48) erstmals Mutter geworden – und ihre Serienfigur Britta Sturm ist nach Singapur ausgewandert. Doch nun dreht Heynig wieder für die Daily Soap „Unter uns“. Wieder auf dem Bildschirm zu sehen ist Tabea Heynig ab Folge 6030 am 22. Januar 2019. Die 6000. Folge von „Unter Uns“ läuft am 4. Dezember ab 17.30 Uhr auf RTL.

Wie RTL mitteilt, verabschiedete sich Britta Sturm im Frühjahr 2018 nach Singapur. Die Boutique-Inhaberin hatte in dem asiatischen Stadtstaat einen neuen Job bekommen. Doch die Fernbeziehung zu Ehemann Rufus bekam den beiden nicht – vor allem Britta platzte vor Eifersucht, weil Rufus sich zu sehr mit Andrea Huber angefreundet hat und diese auch bei ihm eingezogen ist. In der Folge am Mittwoch – Nummer 5996 – macht Britta nun Schluss – per Mailbox.

Wiedereinstieg bei „Unter uns“ bereits abgedreht

“Doch der Wiedereinstieg ist bereits im Kasten. Völlig überraschend klingelt Britta in der letzten Szene von Folge 6030 an der Tür ihres Ex“, schreibt RTL in der Mitteilung. „Es fühlt sich an, als wäre ich nie weggewesen, verrückt“, wird Heynig zitiert. Der Sohn der Schauspielerin sei bei den Dreharbeiten manchmal sogar auch dabei. „Wenn ich nur eine kurze Szene drehe, bringe ich Monty auch schon mal mit ... Der kleine Herzensbrecher genießt die Aufmerksamkeit von meinen Kolleginnen und liebt es, in der Maske mit Pinseln zu spielen. Ansonsten ist Monty im Moment beim Papa. Es ist toll, dass die Kinder in der heutigen Zeit auch mit ihren Vätern aufwachsen!“

Von RND