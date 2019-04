Köln

Dieser Auftritt war alles andere als berauschend... Am Montagabend trat Tobias Pietsch (34) aus Lahr bei „Wer wird Millionär?“ an, um groß abzusahnen. Der Besitzer eines Hanfladens setzt sich für die Legalisierung von Marihuana ein und hatte eine kleine Auswahl seiner Produkte dabei.

Moderator Günther Jauch (62) schnappte sich einen der Hanfkekse und probierte ihn. Doch nach dem ersten Bissen zeigte er sich enttäuscht: „Ein bisschen trocken ist das schon.“ Daraufhin bot Pietsch ihm ein ebenfalls mitgebrachtes Hanfbier an. Doch Jauch lehnte dankend ab: „Eins nach dem anderen.“ Pietsch beruhigte Jauch, dass in den Keksen nur Hanfsamen und Hanfmehl verarbeitet werden würden, keine berauschenden Zutaten wie die Blüten der Hanfpflanze.

Wenig berauschender Gewinn von 500 Euro

Wenig berauschend auch der Gewinn, den Pietsch erspielte. Lief es zunächst noch sehr gut für ihn, verzockte er sich bei der 64.000 Euro-Frage und fiel auf 500 Euro runter. Die Frage, die er falsch beantwortet: „Was macht den größten Anteil der eigentlich vermeidbaren Lebensmittelabfälle in privaten Haushalten aus? (A) Milchprodukte, (B) Brot und Backwaren, (C) Getränke oder (D) Obst und Gemüse (richtig).“ Pietsch ging auf Risiko und nahm Antwort A. Da wird er in Zukunft wohl noch so manchen Hanfkeks verkaufen müssen…

Von Thomas Kielhorn/RND