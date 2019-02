Köln

Der Youtube-Star Lukas Rieger ist wieder Single. Der 19-Jährige hat sich von seiner 15-jährigen Freundin, Faye Montana, getrennt. Wie rtl.de berichtet, gibt das Management des Sängers dies nun bekannt: „Der Beziehung fehlte es zuletzt an gemeinsamer Zeit.“ Lukas Rieger wird in den kommenden Wochen bei der neuen Staffel der Tanzshow „ Let’s Dance“ zu sehen sein. Außerdem will er im Mai sein neues Album „Justice“ herausbringen.

Da war vielleicht wenig Zeit – doch ganz erwachsen lassen die beiden über das Management von Rieger kommunizieren: „Die beiden sind im allerbesten Verhältnis auseinander gegangen, sie wollen gute Freunde sein.“

Mehr zum Thema:

Let’s Dance 2019 – jetzt stehen alle Kandidaten fest

Faye Montana wurde ebenfalls durch Youtube berühmt. Seit fünf Jahren ist die 15-Jährige ebenfalls bei Instagram aktiv. Die gemeinsame Liebe haben Lukas Rieger und Faye Montana im September 2018 bei einem Instagram-Livestream bekannt gegeben.

Von RND/goe