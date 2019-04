Mainz

Er führte Regie unter anderem bei „ Mad Men“, „ Thor – The Dark Kingdom“ und „ Game of Thrones“. Jetzt heuert „einer der erfahrensten und innovativsten Regisseure von High-End-Serien“ beim ZDF an, wie der öffentlich-rechtliche Sender dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) nun bestätigte. Alan Taylor wurde als Regisseur bei der achtteiligen Serienadaption des Frank-Schätzing-Bestsellers „Der Schwarm“ verpflichtet.

„GoT“ als Kontaktbörse

Das Serienprojekt wurde bereits 2018 verkündet. Den Kontakt zu Taylor soll der Produzent Frank Doelger hergestellt haben, der als Produzent ebenfalls an dem HBO-Epos „ Game of Thrones“ beteiligt war. Taylor dreht derzeit „The Many Saints of Newark“, den Film zum Serienklassiker „The Sopranos“.

Frank Schätzing : „Die Antwort auf Babylon Berlin “

Der Drehbeginn für „Der Schwarm“ soll für Anfang 2020 geplant sein – und „die Antwort des ZDF auf ‘ Babylon Berlin’ sein“, sagte Schätzing in einem Interview mit dem RND bereits Ende letztens Jahres. Der Cast sei dabei international, gedreht werde auf Englisch, so der Autor weiter. Schätzing: „‘Der Schwarm’ soll das Prestigeauftaktprojekt für die ZDF-Offensive werden.“ Das ZDF arbeitet derzeit an einer Vielzahl von neuen Serien, darunter auch Historiendramen und Buchadaptionen.

