Tiefe Einblicke in ihr Beziehungsleben geben Schlagersänger Michael Wendler (46) und seine junge Freundin Laura Müller (18) am Montagabend in der Auswanderer-Endlosserie „Goodbye Deutschland“ (Vox). Der Wendler war eigentlich nach Amerika ausgewandert, um dort als Musiker durchzustarten. Immerhin darf er jetzt schon mal eine Doku-Soap drehen.

Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die beiden Turteltauben demnächst in einem weiteren TV-Format auftauchen werden. Angeblich sollen der Sänger und die Schülerin in „Das Sommerhaus der Stars“ ( RTL) ziehen. Die TV-Aufzeichnungen beginnen nach Ostern. „Zu Spekulationen äußern wir uns nicht. Wir geben die Kandidaten zeitnah zum Start bekannt“, sagte ein RTL-Sprecher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

In den vergangenen beiden Jahren hatten die Staffeln von „Das Sommerhaus der Stars“ für sehr gute Quoten gesorgt.

Von Thomas Kielhorn/RND