Knapp ein Monat ist seit dem letzten iOS-Update vergangen, nun legt Apple mit iOS 12.1.3 abermals nach. Neue Funktionen fügt das Update zwar nicht hinzu, dafür werden jedoch etliche Fehler und Sicherheitslücken gefixt – allerdings sorgt der Patch bei einigen Usern auch für gravierende Probleme.

o2-Problem bei Apple : So lösen Sie es ( Update 12.02.2019)

Apple hat eine aktualisierte Netzbetreiberversion 35.3 ausgerollt. Mit dieser sind die Funktionalitäten der Apple Watch wieder gegeben. Auch beim iPhone erscheint nach Angaben von Telefónica Deutschland kein Warnhinweis mehr.

Kunden sollten (unter „Einstellungen – Allgemein – Info“) prüfen, dass unter „Netzbetreiber“ „o2-de 35.3“ aufgeführt wird oder ihr Endgerät entsprechend aktualisieren.

iOS 12.1.4: Neues Apple-Update sorgt weiterhin für Probleme ( Update 08.02.2019)

Laut Futurezone soll das neueste iOS 12.1.4 zu einigen unschönen Problemen führen. Zwar schließt es die kritische FaceTime-Lücke, sorgt dafür aber unter anderem für:

• Funktionsunfähige Sprachnachrichten

• Foto-Fehler

• E-Mail-Probleme

• Beeinträchtigte Leistung bei AirPods und TouchID

Zudem klagen insbesondere o2-Nutzer über Probleme. So berichtet Heise, dass die Aktualisierung des iPhones auf iOS 12.1.4 die Fehlermeldung „kein Mobilfunktarif verfügbar“ bei o2-Nutzern auslöst, dies ist bei der Nutzung der Apple Watch 3 und 4 der Fall.

iOS 12.1.4. ab jetzt verfügbar ( Update 07.02.2019)

Gegen Abend des 07. Februars 2019 hat Apple ein weiteres Update für iOS veröffentlicht. Der wichtige Sicherheits-Patch 12.1.4 ist für iPhone, iPad und Mac verfügbar und beseitigt eine gravierende Schwachstelle im VoIP-Dienst FaceTime. Sobald iOS 12.1.4 installiert ist, sind Gruppenanrufe via FaceTime wieder möglich. Außerdem berichtet Apple, dass iOS 12.1.4 eine weitere bisher noch nicht bekannte Schwachstelle in der Live-Foto-Funktion von FaceTime behoben hat.

Apples iOS 13 ist für Herbst geplant ( Update 04.02.2019)

Während das letzte kleine Update erst wenige Tage zurückliegt, werden bereits Gerüchte um das nächste Major-Update iOS 13 laut. Dieses wird voraussichtlich im Herbst 2019 veröffentlicht, wenn auch die neuen iPhones von Apple präsentiert werden. Vermutet wird, dass das kommende iOS 13 jedoch nicht mehr für alle iPhone-Geräte verfügbar sein könnte. So behauptet das israelische Magazin The Verifier beispielsweise, dass die iPhone-Modelle iPhone 6s, iPhone 6s Plus und iPhone SE kein Update mehr erhalten sollen und Apples Support demnach für diese und alle älteren Geräte endet.

Gibt es einen Patch iOS 12.1.4? ( Update 01.02.2019)

Nach dem vergangenen Update 12.1.3. klagten etliche User über Probleme auf dem iPhone und iPad. Eine der größten Sicherheitslücken in iOS 12 wurde offengelegt: Durch die Gruppenfunktion von FaceTime auf dem iPhone war es möglich, die Audio- und Videosignale eines Teilnehmers schon zu hören, bevor dieser das Gespräch entgegennahm. Apple reagierte zügig und deaktivierte die Gruppenfunktion. Abhilfe wird seitens des Entwicklers durch ein außerplanmäßiges Update geschafft, das noch vor Ende der 5. Kalenderwoche 2019 zur Verfügung gestellt werden soll.

Demnach müsste ein Release von iOS 12.1.4. noch bis zum 03. Februar 2019 stattfinden.

iOS 12.1.3 macht Probleme nach Installation ( Update 28.01. 2019)

Nachdem das neueste Update 12.1.3 bereits seit knapp einer Woche verfügbar ist, häufen sich die Meldungen bezüglich Problemen mit der Datenverbindung. So soll es bei einigen Nutzern zu langsameren Verbindungen kommen, aber auch Abbrüche oder gänzlich fehlende Datenverbindungen scheinen durch den Patch ausgelöst zu werden. Zudem soll dieses Mal auch die WLAN-Verbindung von einem Fehler betroffen sein. Die Beschwerden häuften sich insbesondere beim Apple-Support auf Twitter, futurezone.at hat die Fehlermeldungen gesammelt.

iOS 12.1.3: Neue Betriebssystemversion iOS 12.1.3 im Überblick

Vor wenigen Tagen hat Apple ein neues Update für iOS, Watch OS, TV OS und Mac OS veröffentlicht. Darunter fällt auch die aktuellste Version des Betriebssystems iOS 12.1.3 für iPhone, iPad und iPod Touch. Insgesamt löst Apple mit dem neuen Update über 30 Sicherheitsprobleme für iOS. Das Update behebt folgendes:

• Probleme beim Scrollen durch Fotos in der Detailansicht

• Über Share-Sheet geteilte Fotos verursachten manchmal Streifen

• Probleme beim Verwenden von externen Audioeingabegeräten im iPad Pro (2018)

• Verbindungsunterbrechungen zwischen CarPlay-Systemen und iPhone XR, iPhone XS und iPhone XS Max

• Homepod-Update: Assistentin Siri wurde verbessert, plötzlicher Neustart des Gerätes findet nicht mehr statt.

Chaos-Exploit auf dem iPhone : Gefährliches Sicherheitsproblem gelöst

Mit dem jüngsten Update hat Apple außerdem eine Schwachstelle namens Chaos-Exploit geschlossen. Mittels Remote-Jailbreak war es Angreifern aus der Ferne möglich, das iPhone zu knacken – ohne Wissen oder Zutun des Besitzers. Hacker konnten auf diese Weise ohne große Probleme Daten abgreifen und das iPhone aus der Ferne nach Belieben verwenden. Im Details wurden folgende zwei kritischen Schwachstellen gepatcht:

• Speicherbeschädigung in Apples Safari WebKit (CVE-2019-6227)

• Problem mit der Verwendung nach der freien Speicherbeschädigung im iOS-Kernel (CVE-2019-6225).

12.1.3: iPhone-Update dringend installieren

Um sich vor den iOS-Schwachstellen effektiv zu schützen, sollte das Update 12.1.3 dringend installiert werden. Wer noch mit Version 12.1.2 oder Vorgängern unterwegs ist, ist weiterhin anfällig für „Chaos“. Das Online-Magazin Threadcode warnte diesbezüglich, dass der eingeschleuste Schadcode viele Formen von Malware umfassen kann: Darunter Lauschangriffe, Kryptomining, Anzeigenbetrug oder allgemeine Spionage.

Wie kann man iOS updaten?

Um iOS auf dem iPhone, iPad oder iPod touch zu aktualisieren, schließen Sie Ihr Gerät an eine Stromquelle an und verbinden Sie es über WLAN mit dem Internet. Unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Softwareupdate“ kann das neueste Update installiert werden.

Möglich ist das Update auch über iTunes, falls Sie Ihr Gerät nicht drahtlos aktualisieren können. Installieren Sie dafür die neueste Version von iTunes, schließen Sie Ihr Gerät an den Computer an und öffnen Sie iTunes. Unter „Übersicht“ > „Nach Updates suchen“ > „Laden und aktualisieren“ > werden Sie aufgefordert, Ihren Code einzugeben und das Update wird installiert.

Welche iOS-Version habe ich?

Die eigene iOS-Version kann in den Einstellungen des iPhones nachgeschlagen werden: Einstellungen > Allgemein > Info > Version.

Was ist iOS ?

iOS ist das mobile Betriebssystem, das auf dem iPhone, iPad und dem iPod touch Verwendung findet. Es wurde von Apple entwickelt und hieß bis 2010 noch iPhone OS auf dem iPhone bzw. iPad OS auf dem iPad. Nach dem Lizensieren des Markennamens ab Version 4 wurde es im Juni 2010 in iOS umbenannt. Die beiden leicht unterschiedlichen Versionen von iPad und iPhone wurden damit vereint. Das Betriebssystem iOS kommt auch bei anderen Apple-Produkten mit entsprechenden Anpassungen zur Anwendung. So basiert zum Beispiel die Apple-TV-Software darauf.

Eine Besonderheit von iOS ist, dass Apple das Betriebssystem ausschließlich auf eigener Hardware einsetzt – ganz im Gegensatz zu Konkurrenzen wie Android von Google.

Alle großen iOS-Updates und Versionen im Überblick

Seit dem allerersten Veröffentlichen von iOS 1.1.0 im Jahr 2007 hat Apple zahlreiche Updates für das hauseigene Betriebssystem verfügbar gemacht, darunter auch etliche sogenannte Major-Updates. Diese erweiterten den Funktionsumfang, wirkten sich auf das Design aus oder optimierten die Performance. Alle iOS-Major-Updates im Überblick:

iOS 12 „Peace“

Im September 2018 folgte mit iOS 12 das bis dato aktuellste Major-Update. Apple setzte hierbei stark auf Performance und Stabilität, wobei auch ältere Modelle von dem Patch profitieren. Bei der Kompatibilität wurden alle Modelle berücksichtigt, auf denen zuvor auch iOS 11 funktionierte. Einige wenige neue Features wurden ebenfalls hinzugefügt, etwa die Funktion Bildschirmzeit, Memojis, Siri-Kurzbefehle oder gruppierte Nachrichten.

iOS 11 „ Tigris “

Das Update iOS 11 wirkte sich vor allem auf das iPad aus und erschien im September 2017. Zudem wurde der App Store runderneuert, konnte künftig Videos abspielen und verfügte über neue Tabs zur besseren Navigation. Apps und Spiele waren nun deutlich leichter zu entdecken. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten war ein Entwicklerkit für Augmented Reality.

iOS 10 „Whitetail“

Im September 2016 veröffentlichte Apple eines der bisher größten Updates für das mobile Betriebssystem. Mit iOS 10 wurden nicht nur zahlreiche Apps wie iMessage verbessert und erweitert, sondern auch große Änderungen an der Foto-App vorgenommen. Diese konnte nun Gesichter erkennen und sinnvoll gruppieren. Zudem wurde Siri für Drittanbieter und Entwickler geöffnet, was sich maßgeblich auf den Funktionsumfang auswirkte. Exklusiv für das iPhone 7 kam der Porträtmodus hinzu.

iOS 9 „Monarch“

iOS 9 lieferte keine großen Neuheiten und fokussierte sich auf kleine Verbesserungen. Zu den Highlights gehörten die News-App (auch jetzt noch nicht in Deutschland verfügbar) und der Nachtmodus Night Shift.

iOS 8 „Okemo“

iOS 8 wurde im September 2014 veröffentlicht und brachte vor allem kleinere Optimierungen mit sich. Eingeführt wurden unter anderem die Health-App, die QuickType-Tastatur und die Tipps-App. Etwas später integrierte Apple den kostenpflichtigen Streamingdienst Apple Music.

iOS 7 „ Innsbruck “

iOS 7 fiel vor allem durch einen neuen Look auf, der auch bis heute noch als Standard dient. Minimalistische App-Icons und ein aufgeräumtes Design sind seitdem typische Bestandteile des iPhone-Looks. Ebenfalls neu waren das Kontrollzentrum und AirDrop für eine schnelle Datenübertragung zwischen Personen in unmittelbarer Nähe.

iOS 6 „ Sundance“

iOS 6 wurde im September 2012 veröffentlicht und sorgte teilweise für viele unzufriedene User. Grund dafür war Apples Entscheidung, das ausgereifte Google Maps durch eine eigene Karten-App zu ersetzen – diese steckte allerdings noch in den Kinderschuhen und zeigte zahlreiche fehlerhafte Daten an. Ansonsten bot das Update viele kleinere Verbesserungen und integrierte außerdem die heute als Wallet bekannte System-App, mit der sich verschiedenste Tickets verwalten lassen.

iOS 5 „Telluride“

Mit iOS 5 lieferte Apple im Oktober 2011 ein großes Update, das zahlreiche neue Funktionen bot: etwa den Nachrichtendienst iMessage, die Mitteilungszentrale, den Zeitungskiosk oder die Sprachassistentin Siri. Einen großen Meilenstein stellte außerdem die Anbindung an die iCloud dar, mit deren Hilfe Dokumente, Fotos oder Backups in der Cloud gespeichert werden konnten.

iOS 4 „Apex“

iOS 4 führte im Juni 2010 Multitasking ein: Künftig musste nicht mehr jede App beim Wechsel neu gestartet werden. Ebenfalls neu war die Videotelefonie mittels FaceTime. Um auf dem Homescreen für mehr Übersicht zu sorgen, konnten User erstmals Ordner erstellen.

iOS 3 „Kirkwood“

iOS 3 machte es ab dem 3. Juni 2009 möglich, Texte zu kopieren oder auszuschneiden. Künftig wurden außerdem MMS und Tethering unterstützt (heute als WLAN-Hotspot bekannt).Weitere wichtige Neuerungen waren die ersten In-App-Käufe, die Systemsuche Spotlight und das Aufzeichnen des iPhones mithilfe von „Find my iPhone“.

iOS 2 „ Big Bear “

Das erste große Update erhielt die Betriebssoftware durch iOS 2. Eine entscheidende Neuerung war die Einführung des App Stores. Durch das wenige Monate später veröffentlichte Update iOS 2.2 wurden die ersten Emojis eingeführt.

iOS 1.1.0 „Heavenly“

Mit iOS 1.1.0 ging das iPhone erstmals an den Start und erschien am 29. Juni 2007. iOS 1.1.0 fügte viele der heute standardmäßigen Funktionen wie Nachrichten, Mail oder Kalender ein. Zudem wurde der iTunes Store vorgestellt– einen App Store wie heute gab es hingegen noch nicht.

iOS 1 „Alpine“

iOS 1.0 ist die erste iOS-Version und wurde am 9. Januar 2007 fertiggestellt. Tatsächlich wurde sie jedoch niemals veröffentlicht.

