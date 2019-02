Neu-Delhi

Gepanschter Alkohol hat in Indien mehr als 100 Menschen das Leben gekostet: Indische Medien meldeten am Montag mindestens 116 Tote in den Unionsstaaten Uttar Pradesh und Uttarakhand. Dutzende Menschen seien weiter im Krankenhaus. Der illegal hergestellte Alkohol sei offenbar mit giftigem Methanol versetzt gewesen. Zunächst war von 28 Toten berichtet worden.

Inzwischen seien mehr als 200 Menschen festgenommen worden, mehrere Hundert Liter illegal gefertigten Alkohols seien konfisziert worden, schreiben indische Medien.

Mehr als 100 Tote jährlich durch gepanschten Alkohol

In Indien sterben jährlich um die 1000 Menschen an den Folgen von gepanschtem Alkohol - die meisten von ihnen sind arme Landbewohner. Der illegal hergestellte Alkoholika werden oft mit Chemikalien versetzt, um die Wirkung des Alkohols zu steigern. Bereits 2009 und 2011 starben jeweils mehr als 100 Menschen auf einmal an einer Vergiftung durch gepanschten Alkohol.

In einigen betroffenen Gebieten kam es zu Protesten. Im Saharanpur-Distrikt in Uttar Pradesh blockierten Hunderte Männer und Frauen eine Fernstraße. Eine Gruppe von Frauen verwüstete mehrere Spirituosen-Läden. Angesichts der im Mai anstehenden Wahlen wurde die Alkohol-Tragödie auch zu einem politischen Thema. Oppositionspolitikerin Priyanka Gandhi kritisierte die Regierung und forderte härtere Strafen für die Verantwortlichen. "Ich bin schockiert und sehr traurig darüber, dass mehr als 100 Menschen gestorben sind", erklärte sie.

Von RND/epd