Magdeburg

Nicht von ungefähr werden Tauben als Ratten der Lüfte bezeichnet, viele Menschen fürchten sich vor Infektionen. So würden sich die meisten Leute eine lebendige Taube wohl nicht in den Mund stecken. Ein Jugendlicher am Magdeburger Hauptbahnhof soll das dagegen gleich mehrfach getan haben.

Warum, blieb allerdings offen. Bundespolizisten sprachen den 16-Jährigen an einem Bahnsteig an, weil er das Tier fest in seinen Händen hielt, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Beamten forderten ihn auf, die Taube loszulassen. Das Tier zeigte kaum noch Lebenszeichen.

Anzeige wegen Tierquälerei

Ein Zeuge berichtete, er habe den Jugendlichen dabei beobachtet, wie er den Kopf der Taube mehrfach in den Mund genommen habe. Der 16-Jährige erklärte sich nicht. Er wurde wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angezeigt. „Die Bundespolizisten veranlassten im Nachgang, dass die Taube durch die Bahn artgerecht verbracht wird“, meldet die Bundespolizeiinspektion Magdeburg.

Von RND/dpa