Theres

Bei einer Faschingsfeier im unterfränkischen Theres soll ein Mann (24) eine 19-Jährige mit K.o.-Tropfen betäubt und die junge Frau im Anschluss vergewaltigt haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Den Angaben zufolge lernte das spätere Opfer den Mann auf einer Faschingsveranstaltung kennen und trank zwei Getränke, die er ihr ausgegeben hatte. Im Anschluss begleitete die junge Frau den 24-Jährigen mit zu ihm nach Hause, verlor dort allerdings ihr Bewusstsein. Im Anschluss soll der junge Mann die 19-Jährige auf sein Bett geworfen und sich an der Frau vergangen haben. Das Opfer wachte später alleine in dem Zimmer auf und konnte sich nur noch bruchstückhaft an gewisse Tathandlungen erinnern, die der 24-Jährige an ihr vollzogen haben soll. Die 19-Jährige ging anschließend direkt in ein Krankenhaus, Mitarbeiter alarmierten die Polizei. Der 24-Jährige wurde noch am Abend vorläufig festgenommen.

Der 24-jährige Tatverdächtige wurde am Sonntagmorgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Von RND