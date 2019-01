Erfurt

Rund 23 Jahre nach dem Mord an einer Zehnjährigen hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der Mann sei am Dienstag in Mühltroff – einem Ortsteil der sächsischen Stadt Pausa im Vogtland – festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der 76-Jährige sei dringend verdächtig, im August 1996 in Jena die damals zehnjährige Ramona Kraus getötet zu haben. Er soll das Kind nahe eines Einkaufszentrums angesprochen haben und es dann mit seinem Auto an einen unbekannten Ort gebracht haben, wo er das Mädchen tötete. Die Leiche soll er dann nach Großburschla gefahren und in dem Stadtteil von Treffurt im Wartburgkreis abgelegt haben. Rund ein halbes Jahr später entdeckte ein Jäger dort den Schulranzen des Kindes. Wenige Tage später wurden Leichenteile gefunden.

Ins Visier der Ermittler geriet der Mann durch die Arbeit der sogenannten Soko Altfälle der Landespolizeiinspektion Jena. Diese hat bereits andere viele Jahre zurückliegende Tötungsverbrechen aufgeklärt.

Von RND/dpa