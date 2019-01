München

Am vergangenen Donnerstag ist es im Süden Münchens zu einer Vergewaltigung gekommen. Eine 27-Jährige wurde von einem 49-jährigen Bekannten in dessen Wohnung sexuell missbraucht; erst nach Stunden gelang der jungen Frau die Flucht.

Bereits Anfang Dezember hatte die Frau den Tatverdächtigen kennengelernt. In der vergangenen Woche kam es zu einem erneuten Treffen in der Wohnung des Deutschen, in der die beiden Alkohol konsumierten. Nachdem die Frau die letzte S-Bahn verpasst hatte, beschloss sie, auf der Couch des Mannes zu übernachten. Nachdem sie eingeschlafen war, verging sich der Mann an ihr. Nach dem Missbrauch wollte das Opfer die Wohnung verlassen, war jedoch aufgrund ihrer starken Alkoholisierung nicht in der Lage, aufzustehen oder sich gegen ihren Peiniger zu wehren. Daraufhin verging sich der Mann ein weiteres Mal an ihr.

Flucht aus der Wohnung gelang erst nach zwei Stunden

Zwei Stunden lang musste die junge Frau das Martyrium über sich ergehen lassen, ehe ihr die Flucht aus der Wohnung gelang und sie sich in medizinische Behandlung begeben konnte. Die Polizei wurde verständigt und konnte den Verdächtigen noch am Tatort antreffen und festnehmen. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Von RND/liz