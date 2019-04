Den Haag

Auf der Suche nach der Ladung des Containerschiffs „MSC Zoe“ in der Nordsee haben niederländische Bergungsexperten das Wrack eines alten Handelsschiffs gefunden. Es sei das älteste Wrack, das jemals in niederländischen Gewässern entdeckt worden sei, teilte das Kulturministerium am Mittwoch in Den Haag mit.

Das Schiff war vermutlich 30 Meter lang, wurde rund 1540 gebaut und transportierte Kupfer der deutschen Kaufleute Fugger. Darauf weisen aus dem Wasser geborgene Kupferplatten mit dem Markenzeichen der damals mächtigen und reichen deutschen Handelsfamilie hin, die im 16. Jahrhundert ein Kupfer-Monopol hatte.

In der stürmischen Nacht vom 1. auf den 2. Januar hatte die „MSC Zoe“ nordwestlich von Borkum mehr als 340 Container verloren. Die meisten Transportkisten sollen beim Aufprall geborsten sein. An den westfriesischen Inseln in den Niederlanden und den ostfriesischen Inseln auf deutscher Seite waren in den Wochen nach dem Unglück tonnenweise Plastikwaren und anderer Müll angespült worden.

Zufälliger Fund im niederländischen Wattenmeer

Die Bergungsexperten hatten das Wrack zufällig bei den niederländischen Wattenmeer-Inseln entdeckt. „Dieser Fund ist ein Glück im Unglück“, sagte Kulturministerin Ingrid van Engelshoven. Er sei eine Bereicherung des niederländischen Kulturerbes. Ob das Wrack geborgen wird, war zunächst unklar.

