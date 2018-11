Leipzig

Eine 82 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag auf einer Rolltreppe gestürzt und anschließend bestohlen worden. Die Seniorin war gegen 14.15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Leipziger Bismarckstraße unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie verlor das Gleichgewicht und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu.

Während Zeugen der Frau halfen, stahl den Angaben der Polizei zufolge ein Unbekannter die Handtasche der 82-Jährigen von ihrem Rollator. Darin seien Arztunterlagen gewesen. Ihre Wertsachen hatte die Seniorin in einem Einkaufsbeutel, so die Beamten.

Von RND/jhz