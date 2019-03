Potsdam

Rita Protz wurde vergangenen Samstag mit Verdacht auf Schlaganfall in das städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam gebracht. Der Verdacht habe sich bestätigt. „Sonntag wurde sie von uns besucht und befand sich bereits wieder auf dem Weg der Besserung“, so ihr Schwiegersohn Rolf Richter gegenüber der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.

Doch einen Tag später soll ein Mann in ihr Zimmer verlegt worden sein – ein Häftling. Protz rief ihre Familie an und teilte mit, dass der Mann „an den Füßen gefesselt und in Begleitung von drei Vollzugsbeamten war“, so Richter gegenüber der „ MAZ“. „Das also mutet man einer alten Dame mit Schlaganfall dort zu“, sagt Rolf Richter der „ MAZ“ und spricht von „unhaltbaren Zuständen“.

Klinikum gibt an, Seniorin vorher gefragt zu haben

Gemischt belegte Zimmer sind in deutschen Krankenhäusern nicht unüblich. Zudem soll Rita Protz zuvor gefragt worden sein, ob sie einverstanden sei, sich das Zimmer mit einem Häftling zu teilen: „Sie hat dem zugestimmt“, sagte Klinik-Sprecher Damaris Hunsmann der „ MAZ“. Ihr Schwiegersohn sieht die Situation anders und meint, die Seniorin sei überfahren worden. Die 84-Jährige wurde dann doch noch in ein anderes Zimmer verlegt.

