Renchen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 bei Renchen (Ortenaukreis) sind sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Weil ein unbeleuchtetes Auto am späten Sonntagabend auf dem linken Fahrstreifen gestanden habe, sei es zu Auffahrunfällen mit weiteren vier Fahrzeugen gekommen, teilte die Polizei in Offenburg mit.

Zur Galerie Weil ein BMW-Fahrer seinen unbeleuchteten Wagen auf dem linken Fahrstreifen hat stehen lassen, kam es auf der A5 zu einem Massencrash.

Drei Menschen wurden dabei schwer verletzt, vier erlitten leichte Verletzungen. Wo sich der Fahrer des unbeleuchteten Wagens befand, war zunächst unklar.

Wegen der verstreuten Trümmerteile war zeitweise der komplette Autobahnabschnitt gesperrt. Nach kurzer Zeit konnte die Fahrbahn Richtung Karlsruhe aber wieder freigeben werden. In südliche Richtung war am Morgen eine Spur wieder befahrbar. Der Polizei zufolge dauert die Sperrung der restlichen Fahrspuren aufgrund der Räumgsarbeiten allerdings noch an.

Von RND/dpa