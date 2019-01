New York

Der als „El Chapo“ bekannte mexikanische Drogenboss Joaquín Guzmán war laut US-Staatsanwaltschaft zwei Jahrzehnte lang für die Lieferung von Tonnen von Kokain in die USA verantwortlich. Die Beweise gegen ihn seien überwältigend, sagte die beigeordnete Staatsanwältin Andrea Goldbarg am Mittwoch und beschrieb den Angeklagten im Abschlussplädoyer eines Strafprozesses in New York als erbarmungslosen Anführer des Sinaloa-Kartells.

Zu Beginn ihres Plädoyers erinnerte sie an die Aussage eines Zeugen, der nach eigenen Angaben sah, wie Guzmán zwei Männer aus Sinaloa beinahe tot schlug, nachdem bestochene Beamte gesagt hätten, diese hätten für ein rivalisierendes Kartell gearbeitet. „Die Motoren des Kartells waren Korruption und Gewalt“, sagte sie.

„El Chapo“ droht lebenslange Gefängnisstrafe

Guzmán werden Drogenvergehen und Mordkomplotte vorgeworfen. Wenn er verurteilt wird, droht ihm eine lebenslange Gefängnisstrafe. Nach Darstellung seiner Verteidiger sind die Anschuldigungen erfunden. Ihr Abschlussplädoyer ist für Donnerstag angesetzt.

Von RND/AP